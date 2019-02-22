В Крыму назвали дату проезда первого пассажирского поезда по мосту

Первый пассажирский поезд проедет по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года. Об этом заявил руководитель отдела обслуживания пассажиров «Крымской железной дороги» Владимир Резниченко, передает «Керчь Инфо».

«Дата определена, и нет никаких сомнений, что 8 декабря первый поезд придёт в Крым», — заявил он.

Резниченко добавил, что билеты на поезда дальнего следования с материковой части России на полуостров начнут продавать с 10 сентября. В Крыму билеты можно будет купить в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и районных станциях, а также в Ялте и Судаке.

При этом заниматься пассажирскими перевозками будет отдельная компания, которую определит РЖД, уточнил он. «Мы будем распоряжаться инфраструктурой, которая есть и организовывать здесь работу», — резюмировал Резниченко.