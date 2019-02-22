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Общество ,  
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В Крыму назвали дату проезда первого пассажирского поезда по мосту

Первый пассажирский поезд проедет по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года. Об этом заявил руководитель отдела обслуживания пассажиров «Крымской железной дороги» Владимир Резниченко, передает «Керчь Инфо».

«Дата определена, и нет никаких сомнений, что 8 декабря первый поезд придёт в Крым», — заявил он.

Резниченко добавил, что билеты на поезда дальнего следования с материковой части России на полуостров начнут продавать с 10 сентября. В Крыму билеты можно будет купить в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и районных станциях, а также в Ялте и Судаке.

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Строительство железной дороги к Крымскому мосту подорожает на ₽2,9 млрд

При этом заниматься пассажирскими перевозками будет отдельная компания, которую определит РЖД, уточнил он. «Мы будем распоряжаться инфраструктурой, которая есть и организовывать здесь работу», — резюмировал Резниченко.

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На Крымском мосту открыли движение для грузовиков. Фоторепортаж


В январе сообщалось, что на Крымском мосту строители уложили почти треть рельсов железнодорожной связи. Подчеркивалось, что строительство ж/д части моста идет по плану. При этом в декабре стало известно, что строительство ж/д подходов к мосту вырастет на 2,9 млрд руб. — до 19,9 млрд.

Теги: Крымский мост, Поезд, декабрь
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