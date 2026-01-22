Зеленский раскритиковал позицию Европы по конфликту на Украине

Владимир Зеленский (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Европейские страны любят говорить о будущем, но избегают конкретных действий, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Давосском форуме 22 января после встречи с президентом США Дональдом Трампом. Трансляцию выступления ведет Associated Press на YouTube.

«Еще в прошлом году здесь, в Давосе, я завершил свою речь словами: «Европа должна знать, как защищаться». Прошел год, и ничего не изменилось», — сказал украинский лидер. По словам Зеленского, американский президент Дональд Трамп вводит против России более жесткие санкции, которые не может ввести сама Европа.

Он добавил, что России удалось сделать так, чтобы Европа не смогла использовать замороженные активы для помощи Украине.

Кроме того, Зеленский заявил, что российская нефть циркулирует вдоль берегов Европы, и средства с продажи этой нефти идут на финансирование конфликта. «Российскую нефть необходимо остановить, конфисковать и продать на благо Европы. Почему бы и нет?» — заявил украинский президент.

По словам Зеленского, Европа полагается на веру в действенность НАТО. Одна, отметил он, «никто никогда не видел», как альянс действует в случае нападения на страну-участницу. «НАТО существует благодаря вере в то, что Соединенные Штаты будут действовать — что они не будут стоять в стороне и помогут. Но что, если они этого не сделают?» — задался вопросом Зеленский.

Financial Times со ссылкой на источники писало, что лидеры Евросоюза избавились от материалов, посвященных урегулированию на Украине, чтобы сосредоточиться на ситуации вокруг Гренландии на форуме в Давосе. «Лидеры ЕС готовились провести эту неделю в Давосе, убеждая Трампа пообещать гарантии безопасности Украине после окончания конфликта. Сегодня же они просыпаются с вопросом, можно ли вообще доверять его обещаниям», — говорилось в статье.

Украинский лидер заверял, что переговоры с американской командой по урегулированию конфликта с Россией продолжаются. Зеленский на полях форума в Давосе уже встретился с президентом США Дональдом Трампом и обсудил вопрос окончания боевых действий. Трамп сказал, что их «встреча прошла хорошо».



Выступая в Давосе накануне, Трамп заявил, что и президент России Владимир Путин, и лидер Украины Зеленский хотят заключить сделку, а сам республиканец стремится помочь с разрешением конфликта.

Материал дополняется