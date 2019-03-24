Строители собрали все пролеты железнодорожной части Крымского моста

Пролеты железнодорожной части Крымского моста соединили над Керченским проливом, сообщает ТАСС со ссылкой на инфоцентр моста.

«Собраны все пролетные строения железнодорожной части Крымского моста. Это 160 тысяч тонн металлоконструкций на 307 опорах», — говорится в сообщении. В инфоцентре уточнили, что более 6 км пролетов расположено над акваторией. Также отмечается, что всего у моста 306 железнодорожных пролетных строений, на каждом по два блока.

В инфоцентре уточнили, что пролеты весом более 500 т изготавливались на российских заводах и поставлялись на Таманский полуостров в разобранном виде. На сухопутные опоры пролеты монтировались кранами, а на морские их надвигали домкратами.

«К декабрю 2019 года, к моменту запуска железнодорожного движения, на мосту будут смонтированы все системы, которые обеспечат комфортное и безопасное движение поездов», — указали в инфоцентре.

В середине марта стало известно, что строители уложили почти половину рельсов на железной дороге через Керченский пролив.