Российский претендент на «Оскар» оценил свои шансы

Сюжет
Радио РБК
Константин Бронзит
Константин Бронзит (Фото: Global Look Press )

Режиссер Константин Бронзит, чей короткометражный анимационный фильм «Три сестры» номинирован на «Оскар», оценил вероятность получения престижной награды словами «шансы как никогда велики».

Об этом он сказал в эфире Радио РБК.

«Теперь математически шансы даже сложнее, потому что из пяти выбирают одного. Но вы знаете, судя по картине, которая сложилась по тем фильмам, шансы как никогда велики. Вот тут да, как никогда раньше», — сказал Бронзит.

Это третья номинация Бронзита на «Оскар». Ранее претендентами на «Оскар» становились его фильмы «Уборная история — любовная история» (2009) и «Мы не можем жить без космоса» (2016).

Бронзит оценил шансы на «Оскаре» и объяснил другое имя режиссера в титрах
Общество
Константин Бронзит

Константин Бронзит — аниматор, режиссер и член Американской академии кинематографических искусств. Номинант на премию «Сезар» («На краю земли»), двукратный номинант на премию «Оскар» («Уборная история — любовная история», «Мы не можем жить без космоса»). Стал лауреатом премии «Ника» за мультфильм «Лунтик. Возвращение домой». Заслуженный деятель искусств Российской Федерации.

