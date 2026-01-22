В МИДе сообщили, что США не отпустили моряков с танкера «Маринера»

Танкер «Маринера» (Фото: Russell Cheyne / Reuters)

Российские моряки, находившиеся на борту танкера «Маринера», задержанного американскими властями, до сих пор не отпущены. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Представитель МИДа выразила надежду, что вопрос будет решен в самое ближайшее время и россияне смогут вернуться на родину. Она отметила, что «невозможно даже себе представить», чтобы орган власти в США, подчиняющийся президенту, не исполнял его решения.

Ранее стало известно о решении президента США Дональда Трампа освободить двоих граждан России. Однако, как пояснил 20 января министр иностранных дел России Сергей Лавров, это решение до сих пор не было выполнено.

Конфликт вокруг танкера «Маринера» начался 7 января, когда Вооруженные силы США провели «силовую акцию» против судна, которое с 24 декабря имело временное разрешение на хождение под флагом России.

МИД России 8 января потребовал от Вашингтона обеспечить «достойное обращение» с российскими членами экипажа, соблюдать их права и не препятствовать их возвращению на родину.