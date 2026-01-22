 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Задержанный за убийство журналиста полковник полиции уехал на фронт

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Бывший полковник полиции Михаил Смирнов, признавшийся в убийстве журналиста Максима Максимова, отправился на военную операцию. Ночью Смирнова доставили в воинскую часть, а в пятницу, 23 января он должен отбыть в Воронеж. Об этом сообщает «Фонтанка».

Уехать ему удалось не с первой попытки — следствие было против. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга постановил отпустить Смирнова и приостановить производство по уголовному делу, а в апреле городской суд согласился с этим решением. О его освобождении ходатайствовал военный комиссариат.

Смирнов заключил трехлетний контракт с Министерством обороны в июне 2024 года и должен занять офицерскую должность в штурмовом подразделении, писала «Фонтанка». Однако первое ходатайство начальника пункта отбора было отклонено из-за проверки фигуранта на возможные связи с украинскими спецслужбами.

Осужденный за взятки таможенник отправился на военную операцию
Общество

В декабре 2024 года следователи в Санкт-Петербурге обнаружили тело пропавшего без вести в 2004 году журналиста «Фонтанки» Максима Максимова. Смирнов, бывший замначальника отдела по борьбе с коррупцией, на допросе сознался в убийстве журналиста и указал место в лесополосе в Белоострове, где спрятал тело. Раскопки продолжались несколько суток. По версии следствия, мотивом преступления стала профессиональная деятельность Максимова, который писал о коррупции в правоохранительных органах.

Следствие считает, что Максимова заманили в ловушку в доме на Фурштатской улице, где его ждала группа из четырех человек. Смирнов заявил на допросе, что не сумел убедить журналиста не публиковать компрометирующую его статью и решил его убить. По его словам, журналиста оглушили ударом по голове и задушили.

Кроме того, Смирнов также сознался в убийстве директора Балтийского судомеханического завода Игоря Малькина, которое произошло в 1998 году. Смирнова задержали в мае 2024 года по подозрению в совершении этих преступлений.

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сказали, что по этому делу не было обновлений с прошлого года. РБК направил запрос в Минобороны и Военный комиссариат Санкт-Петербурга.

