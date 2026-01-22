Бывшего начальника пограничников Украины обвинили в контрабанде сигарет
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у бывшего главы госпогранслужбы Сергея Дейнеко по делу о контрабанде сигарет, сообщило издание «Страна».
Кроме Дейнеко обыски прошли и у временно исполняющего обязанности главы госпогранслужбы Валерия Вавринюка.
НАБУ в своем сообщении о расследовании и уголовном деле фамилий чиновников не назвало, обозначив должности трех из них. По данным бюро, чиновники регулярно получали взятки за то, что пропускали через границу в Евросоюз грузовики с контрабандными сигаретами.
Только за период с июля по ноябрь 2023 года пограничники получили взяток на сумму не менее 204 тыс. евро.
Сигареты возили на автомобилях, зарегистрированных в Чехии и Австрии, со специальными номерными знаками, напоминающими дипломатические. Пассажирами были владельцы дипломатических паспортов — члены семей украинских дипломатов в Европе. Их присутствие позволяло избежать осмотра автомобилей на границе, объяснили в бюро.
