Политика⁠,
0

Бывшего начальника пограничников Украины обвинили в контрабанде сигарет

Сергей Дейнеко
Сергей Дейнеко (Фото: Павел Багмут / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у бывшего главы госпогранслужбы Сергея Дейнеко по делу о контрабанде сигарет, сообщило издание «Страна».

Кроме Дейнеко обыски прошли и у временно исполняющего обязанности главы госпогранслужбы Валерия Вавринюка.

НАБУ рассказало о схеме передачи денег экс-вице-премьеру «Че Гевара»
Политика
Фото:Национальное антикоррупционное бюро Украины

НАБУ в своем сообщении о расследовании и уголовном деле фамилий чиновников не назвало, обозначив должности трех из них. По данным бюро, чиновники регулярно получали взятки за то, что пропускали через границу в Евросоюз грузовики с контрабандными сигаретами.

Только за период с июля по ноябрь 2023 года пограничники получили взяток на сумму не менее 204 тыс. евро.

Сигареты возили на автомобилях, зарегистрированных в Чехии и Австрии, со специальными номерными знаками, напоминающими дипломатические. Пассажирами были владельцы дипломатических паспортов — члены семей украинских дипломатов в Европе. Их присутствие позволяло избежать осмотра автомобилей на границе, объяснили в бюро.

