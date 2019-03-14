На Крымском мосту уложили половину рельсов

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,38 -0,02 EUR Бирж. 74,05 -0,05 Brent 68,09 1,20% USD Нал. 65,83 65,07 EUR Нал. 74,54 73,70 USD ЦБ 65,59 -0,18 EUR ЦБ 74,02 -0,04 EUR/USD 1,1324 -0,0006 BTC/USD Бирж. 3 937,00 -12,20 IMOEX 2 470,92 0,01% RTSI 1 190,46 0,11% DJIA 25 702,89 0,58% Nasdaq 7 643,41 0,69%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 65,59 (-0,18) Quote, 13 мар, 13:16
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 74,02 (-0,04) Quote, 13 мар, 13:16
Group-IB сообщила о задержании администратора крупной ботсети Технологии и медиа, 11:37 Госдума приняла закон о наказании для лидеров преступных сообществ Общество, 11:34 Как Тверская область будет участвовать в реализации нацпроектов Партнерский материал, 11:23 Reuters узнал о заморозке поставок самолетов Boing 737 MAX Бизнес, 11:21 СКР заподозрил главу Института нацпамяти Украины в реабилитации нацизма Политика, 11:18 Диалог строительной отрасли: ключевые векторы развития до 2024 года Партнерский материал, 11:09 Шведскую школьницу выдвинули на Нобелевскую премию мира Общество, 10:58 ФНС назвала число зарегистрировавшихся самозанятых россиян Общество, 10:58 «Криптовалюта угрожает банкам»: Базельский комитет раскритиковал Bitcoin Крипто, 10:55 Opel раскрыл модели для российского рынка Авто, 10:50 При обрушении пола в петербургском супермаркете пострадала женщина Общество, 10:41 Грудинин заявил об отсутствии предложений от КПРФ по мандату Алферова Политика, 10:36 На Крымском мосту уложили половину рельсов Общество, 10:35 Не сошлись с партнером: как перейти от творчества к управлению бизнесом РБК и «Билайн» Бизнес, 10:30
Общество ,  
0 
На Крымском мосту уложили половину рельсов

Строители уложили 19 из 38 км рельсов на двухпутной железной дороге через Керченский пролив, сообщает инфоцентр «Крымский мост». Бригады, которые формируют верхнее строение пути от Тамани в сторону Керчи, дошли до «экватора» моста на острове Тузла, указано в сообщении.

На мосту выполняется звеньевая укладка пути, а рельсы и шпалы собираются в звенья на базе, которая развернута на Таманском полуострове.

По словам представителя подрядной организации Евгения Чибышева, из звеньев формируют 440-метровые участки пути, между которыми ставятся уравнительные стыки. «Они позволят стальным рельсам свободно «дышать» в случае повышения или понижения температуры воздуха», — заявил Чибышев.

Общество
На Крымском мосту уложили почти треть рельсов железнодорожной части

Железнодорожная часть моста откроется в декабре 2019 года. Дорога рассчитана на движение составов массой до 7 тыс. тонн, пропускная способность — до 47 пар поездов в сутки.

Фотогалерея 
Открытие автомобильного движения по Крымскому мосту. Фоторепортаж

Регулярное движение по автомобильной трассе через Крымский мост для легковых машин было открыто 16 мая прошлого года, для грузовых — 1 октября. За 10 месяцев по мосту проехало 4,5 млн транспортных средств, в том числе более 260 тыс. грузовиков и 50 тыс. пассажирских автобусов, отмечает инфоцентр.

Теги: Крымский мост, рельсы, движение
Материалы по теме
Более полумиллиона автомобилей проехали по Крымскому мосту за зиму
Общество
Более 3,3 млн машин проехали по Крымскому мосту
Общество
Министр транспорта подсчитал экономию при проезде по Крымскому мосту
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter