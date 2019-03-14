На Крымском мосту уложили половину рельсов

Строители уложили 19 из 38 км рельсов на двухпутной железной дороге через Керченский пролив, сообщает инфоцентр «Крымский мост». Бригады, которые формируют верхнее строение пути от Тамани в сторону Керчи, дошли до «экватора» моста на острове Тузла, указано в сообщении.

На мосту выполняется звеньевая укладка пути, а рельсы и шпалы собираются в звенья на базе, которая развернута на Таманском полуострове.

По словам представителя подрядной организации Евгения Чибышева, из звеньев формируют 440-метровые участки пути, между которыми ставятся уравнительные стыки. «Они позволят стальным рельсам свободно «дышать» в случае повышения или понижения температуры воздуха», — заявил Чибышев.

Железнодорожная часть моста откроется в декабре 2019 года. Дорога рассчитана на движение составов массой до 7 тыс. тонн, пропускная способность — до 47 пар поездов в сутки.