У берегов Камчатки произошло землетрясение

Video

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Камчатки, сообщил камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. Информации о разрушениях нет.

«Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 143. Глубина (в километрах): 59,4. Магнитуда: 6,4», — говорится в сообщении.

Минувшим летом на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8. Оно стало самым мощным с 1952 года. Толчки вызвали цунами, а после началось извержение Ключевской сопки.

Позже МЧС Камчатского края сообщило о 120 афтершоках магнитудой от 3,5 до 6,7 за 31 июля. В ночь на 1 августа в акватории Курильских островов произошло еще три землетрясения магнитудой до 5,6. А 2 августа в Петропавловске-Камчатском зафиксировали 130 землетрясений.