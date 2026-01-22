 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

У берегов Камчатки произошло землетрясение

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,4

У берегов Камчатки произошло землетрясение
Video

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Камчатки, сообщил камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. Информации о разрушениях нет. 

«Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 143. Глубина (в километрах): 59,4. Магнитуда: 6,4», — говорится в сообщении.

Землетрясение на Тайване стало самым мощным за последние два года
Общество

Минувшим летом на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8. Оно стало самым мощным с 1952 года. Толчки вызвали цунами, а после началось извержение Ключевской сопки.

Позже МЧС Камчатского края сообщило о 120 афтершоках магнитудой от 3,5 до 6,7 за 31 июля. В ночь на 1 августа в акватории Курильских островов произошло еще три землетрясения магнитудой до 5,6. А 2 августа в Петропавловске-Камчатском зафиксировали 130 землетрясений.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Елена Наумова
Камчатка землетрясение
Материалы по теме
В Сочи произошло землетрясение
Общество
Землетрясение на Тайване стало самым мощным за последние два года
Общество
У берегов Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3,1
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 88,79 (-1,93) Инвестиции, 17:42 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 76,04 (-1,48) Инвестиции, 17:42
Захарова назвала «умозрительными» слова Трампа о судьбе ДСНВ Политика, 18:09
Рекордсмен сборной Боснии перешел в немецкий «Шальке» до конца сезона Спорт, 18:07
«Грешники» получили рекордные 16 номинаций на «Оскар». Инфографика Общество, 18:06
Зеленский предложил дать подзатыльник Виктору, живущему на деньги Европы Политика, 18:03
За ₽3,8 млн в Москве выставили на торги сторожку — памятник XIX века Недвижимость, 17:55
Удержится ли рубль ниже 80? Три мнения аналитиков. ВидеоПодписка на РБК, 17:52 
Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ Политика, 17:49
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
ЦБ понизил курс доллара на ₽1,5, а курс евро — почти на ₽2 Инвестиции, 17:48
Поэтессу Полозкову объявили в розыск в России Политика, 17:39
Чанпэн Чжао спрогнозировал рост альткоинов и цену биткоина в $200 тыс. Крипто, 17:37
Зеленский предложил помощь Украины в защите Гренландии от России Политика, 17:33
Смолов начнет обучение на тренерские лицензии УЕФА в марте Спорт, 17:31
Заложники эмпатии: как перестать брать на себя чужие проблемы Образование, 17:31
Макрон сообщил о задержании шедшего из России танкера Политика, 17:26