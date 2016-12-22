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Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за древнего города
Железнодорожный подход к Крымскому мосту придется перепроектировать из-за обнаруженного древнего поселения Манитра. Теперь трасса пройдет южнее запланированного маршрута, работа над новым проектом может занять около шести месяцев
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Строители подходов к Крымскому мосту перенесут уже спроектированную железную дорогу из-за обнаружения древнего поселения Манитра, сообщил инфоцентр Крымского моста.

«Для сохранения уникального исторического памятника строители подхода к Крымскому мосту скорректируют трассу железнодорожной линии на одном из участков в окрестностях Керчи. Дорога обойдет и не затронет строения богатой античной усадьбы», — указано в сообщении.

«Принято соответствующее решение о переносе железнодорожных путей. Росжелдор дал поручение заказчикам проекта разработать схему обхода Манитры», — объяснил близкий к Минтрансу источник РБК. По его данным, один из вариантов нового маршрута трассы — на 700–900 м южнее. «По предварительной информации, при новом варианте трассы новых находок археологи не ожидают», — подчеркнул собеседник.

Видео: РБК

В Минтрансе уточнили, что для сохранения исторического памятника необходима корректировка трассы. «Перенос участка позволит ученым изучить объект и сохранить его. Для этого потребуются дополнительные работы примерно на 300 млн руб. Перенос участка подхода не повлияет на сроки сдачи объекта. Он заработает, как и планируется, в декабре 2019 года», — сказали в ведомстве

Ведущий научный сотрудник отдела классической археологии и начальник комплексной экспедиции РАН Сергей Внуков подтвердил РБК решение заказчика строительства о разработке нового проекта железной дороги в обход Манитры. «Есть решение заказчика сделать обход. Сейчас идут разговоры о том, кто будет руководить разработкой проекта», — отметил он. Внуков говорит, что по маршруту новой трассы не ожидается новых археологических открытий. «Место неудобное для поселений, объезд всего в полукилометре от скалы, негде быть этим остаткам», — сказал археолог.

Председатель совета министров Крыма Лариса Опанасюк заявила РБК, что на данный момент не обладает информацией относительно решения о разработке схемы обхода мантиры. «У меня пока такой информации нет. Направляли письма, чтобы нашли варианты сохранения этого объекта, потому что он действительно уникальный. Пока официально ответов [об обходе Манитры] не приходило», — сообщила она.

Ранее РБК сообщал, что древнее поселение времен Боспорского царства Манитра, об обнаружении которого две недели назад объявили власти Крыма, оказалось на пути спроектированного железнодорожного подхода к Крымскому мосту со стороны Керчи.

Древняя усадьба находится на пути трассы железнодорожного полотна юго-западнее поселка Октябрьское. Это эмпорий (торговое поселение) IV века до н.э. со стеной, башней, жилой и хозяйственной застройкой. Его площадь составляет около 5 тыс. кв. м. Восточнее поселения расположен некрополь.

Железнодорожный подход к Крымскому мосту со стороны Керчи будет представлять собой двухпутную дорогу протяженностью 18 км. Заказчик проекта — Росжелдор, подрядчик — «Стройгазмонтаж». Стоимость работ составляет 16,95 млрд руб. Строительство подхода должно завершиться до декабря 2019 года.

«Перенос участка трассы не повлияет на срок сдачи 18-километрового подхода. Он заработает, как и планируется, одновременно с мостом, в декабре 2019 года», — утверждает заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин. Источник РБК, знакомый с обсуждением нового проекта, замечает, что работа над ним займет около шести месяцев.

Авторы: Петр Канаев, Мария Кокорева, Екатерина Костина
Теги: Крымский мост, железная дорога, подходы
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