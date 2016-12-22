Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за древнего города

Железнодорожный подход к Крымскому мосту придется перепроектировать из-за обнаруженного древнего поселения Манитра. Теперь трасса пройдет южнее запланированного маршрута, работа над новым проектом может занять около шести месяцев

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Строители подходов к Крымскому мосту перенесут уже спроектированную железную дорогу из-за обнаружения древнего поселения Манитра, сообщил инфоцентр Крымского моста.

«Для сохранения уникального исторического памятника строители подхода к Крымскому мосту скорректируют трассу железнодорожной линии на одном из участков в окрестностях Керчи. Дорога обойдет и не затронет строения богатой античной усадьбы», — указано в сообщении.



«Принято соответствующее решение о переносе железнодорожных путей. Росжелдор дал поручение заказчикам проекта разработать схему обхода Манитры», — объяснил близкий к Минтрансу источник РБК. По его данным, один из вариантов нового маршрута трассы — на 700–900 м южнее. «По предварительной информации, при новом варианте трассы новых находок археологи не ожидают», — подчеркнул собеседник.

Видео: РБК

В Минтрансе уточнили, что для сохранения исторического памятника необходима корректировка трассы. «Перенос участка позволит ученым изучить объект и сохранить его. Для этого потребуются дополнительные работы примерно на 300 млн руб. Перенос участка подхода не повлияет на сроки сдачи объекта. Он заработает, как и планируется, в декабре 2019 года», — сказали в ведомстве

Ведущий научный сотрудник отдела классической археологии и начальник комплексной экспедиции РАН Сергей Внуков подтвердил РБК решение заказчика строительства о разработке нового проекта железной дороги в обход Манитры. «Есть решение заказчика сделать обход. Сейчас идут разговоры о том, кто будет руководить разработкой проекта», — отметил он. Внуков говорит, что по маршруту новой трассы не ожидается новых археологических открытий. «Место неудобное для поселений, объезд всего в полукилометре от скалы, негде быть этим остаткам», — сказал археолог.