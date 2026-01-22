 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Макрон сообщил о задержании шедшего из России танкера

Сюжет
Война санкций
Задержанный в Средиземном море танкер находится под санкциями, он шел под чужим флагом, заявил Макрон. Путин называл подобные действия пиратством
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Tom Nicholson / Getty Images)

Утром 22 января Военно-морские силы Франции задержали нефтяной танкер, «прибывший из России», сообщил французский президент Эмманюэль Макрон.

«Эта операция проводилась в открытом море, в Средиземном море, при содействии ряда наших союзников. Она осуществлялась в строгом соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву», — написал он в X.

По словам Макрона, танкер шел под поддельным флагом и находится под санкциями, начато расследование. «Маршрут судна был изменен», — добавил он.

Bloomberg узнал о редком случае из-за танкеров для перевозки нефти России
Политика
Фото:Ricardo Arduengo / Reuters

Портал Maritima со ссылкой на прокуратуру Марселя и морскую префектуру Франции сообщает, что речь идет о танкере Grinch (ходит под флагом Коморских островов, следует из данных VesselFinder и MarineTraffic), который следовал из Мурманска. Военные поднялись на борт судна, чтобы проверить документы, и проверка «подтвердила сомнения в том, что флаг был поднят законно».

Страны Евросоюза последовательно ужесточают санкции против танкеров, которые они относят к российскому теневому флоту — то есть, против судов, используемых при перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в обход санкций. Россия считает санкции незаконными. Президент Владимир Путин предупреждал, что попытки западных стран нанести какой-то ущерб или урон России, «в том числе по так называемому теневому флоту», приведут к общим проблемам. В ответ на западные ограничения власти запретили поставки российских нефти и нефтепродуктов по потолку цен, который ЕС и страны G7 ввели в конце 2022-го.

Макрон ранее призвал усилить давление на теневой флот России, чтобы нарушить поставки нефти. В начале октября французские власти начали расследование в отношении шедшего из России танкера Boracay, поскольку экипаж не смог предоставить данные о принадлежности судна и не выполнил распоряжения. По словам Путина, судно было захвачено в нейтральных водах, без всякого основания, на нем не было военных грузов. Действия Франции он назвал пиратством.

Авторы
Наталия Анисимова
