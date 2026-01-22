 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Мальме Црвена Звезда 1 3,7 x 3,8 2 1,93 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Рома Штутгарт 1 2,18 x 3,4 2 3,3 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,66 x 56 2 1,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,26 x 65 2 4,05
Спорт⁠,
0

Агент подтвердил переговоры «Спартака» о трансфере хавбека «Балтики»

Агент Сауся: «Переговоры идут»
Предполагаемая сумма сделки, как ранее сообщал инсайдер, может составить около ₽350 млн
Владислав&nbsp;Саусь
Владислав Саусь (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы хавбека «Балтики» Владислава Сауся, подтвердил ведущиеся переговоры о переходе его подопечного в московский «Спартак». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Переговоры идут», — сказал Талаев.

Ранее о трансфере сообщил журналист Иван Карпов. По его информации, калининградцы приняли предложение по 22-летнему футболисту в размере ₽350 млн. До этого калининградская «Балтика» уже отклонила предложение «Спартака» на меньшую сумму (₽250 млн).

Накануне, 21 января, «Матч ТВ» со ссылкой на Талаева рассказывал, что агент ничего не знал о переговорах со «Спартаком». По данным телеканала, ранее переговоры о приобретении Сауся вел ЦСКА, но стороны не достигли соглашения.

Саусь — воспитанник «Зенита», находился в структуре петербургского клуба с 2021 года, играл за молодежку и «Зенит-2». В январе 2024 года футболист отправился в аренду в «Шинник», после чего на постоянной основе перешел в «Балтику», подписав в июне того же года пятилетний контракт. В текущем сезоне 22-летний футболист сыграл 19 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в €1,8 млн.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Футбол ФК Балтика ФК Спартак Москва
Материалы по теме
Футболист не поехал на сборы «Динамо» из-за проблем с документами
Спорт
Бывший футболист «Динамо» нашел себе новый клуб в Уругвае
Спорт
Новый тренер «Спартака» решил не менять капитана команды
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 88,79 (-1,93) Инвестиции, 17:42 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 76,04 (-1,48) Инвестиции, 17:42
Губернатор Кузбасса заявил о пьяных матерях в роддоме, где умерли дети Общество, 18:14
Имущество экс-главы Ростовского облсуда конфисковали Общество, 18:13
Захарова назвала «умозрительными» слова Трампа о судьбе ДСНВ Политика, 18:09
Рекордсмен сборной Боснии перешел в немецкий «Шальке» до конца сезона Спорт, 18:07
«Грешники» получили рекордные 16 номинаций на «Оскар». Инфографика Общество, 18:06
Зеленский предложил дать подзатыльник Виктору, живущему на деньги Европы Политика, 18:03
За ₽3,8 млн в Москве выставили на торги сторожку — памятник XIX века Недвижимость, 17:55
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Удержится ли рубль ниже 80? Три мнения аналитиков. ВидеоПодписка на РБК, 17:52 
Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ Политика, 17:49
ЦБ понизил курс доллара на ₽1,5, а курс евро — почти на ₽2 Инвестиции, 17:48
Поэтессу Полозкову объявили в розыск в России Политика, 17:39
Чанпэн Чжао спрогнозировал рост альткоинов и цену биткоина в $200 тыс. Крипто, 17:37
Зеленский предложил помощь Украины в защите Гренландии от России Политика, 17:33
Смолов начнет обучение на тренерские лицензии УЕФА в марте Спорт, 17:31