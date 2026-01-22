Агент подтвердил переговоры «Спартака» о трансфере хавбека «Балтики»

Предполагаемая сумма сделки, как ранее сообщал инсайдер, может составить около ₽350 млн

Владислав Саусь (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы хавбека «Балтики» Владислава Сауся, подтвердил ведущиеся переговоры о переходе его подопечного в московский «Спартак». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Переговоры идут», — сказал Талаев.

Ранее о трансфере сообщил журналист Иван Карпов. По его информации, калининградцы приняли предложение по 22-летнему футболисту в размере ₽350 млн. До этого калининградская «Балтика» уже отклонила предложение «Спартака» на меньшую сумму (₽250 млн).

Накануне, 21 января, «Матч ТВ» со ссылкой на Талаева рассказывал, что агент ничего не знал о переговорах со «Спартаком». По данным телеканала, ранее переговоры о приобретении Сауся вел ЦСКА, но стороны не достигли соглашения.

Саусь — воспитанник «Зенита», находился в структуре петербургского клуба с 2021 года, играл за молодежку и «Зенит-2». В январе 2024 года футболист отправился в аренду в «Шинник», после чего на постоянной основе перешел в «Балтику», подписав в июне того же года пятилетний контракт. В текущем сезоне 22-летний футболист сыграл 19 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в €1,8 млн.