Смолов начнет обучение на тренерские лицензии УЕФА в марте

Завершив прошлый сезон с «Краснодаром», Смолов уже несколько месяцев находится в статусе свободного агента

Федор Смолов (Фото: Роман Соколов / ТАСС)

Российский форвард Федор Смолов начнет обучение для получения тренерской лицензии категорий A и B УЕФА. Об этом он заявил в своем шоу Smol FM на «ВидеоСпортс».

«Я с марта пойду учиться на A+B», — сказал Смолов.

Лицензия категории B позволяет тренировать молодежные составы и любительские клубы, а также быть ассистентом в профессиональных командах.

Лицензия категории «А» позволяет тренерам возглавлять клубы Первой лиги, а на уровне РПЛ они могут только входить в тренерский штаб команд.

Смолов дважды подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата России (2015/16, 2016/17). Выступал за «Краснодар» в 2015–2018 годах, вернулся в этот клуб в 2024 году. Также нападающий играл за московское «Динамо», голландский «Фейенорд», «Анжи», «Урал», московский «Локомотив» и испанскую «Сельту». В составе сборной России играл на Евро-2016, Кубке конфедераций-2017 и ЧМ-2018 в России.

В настоящий момент 35-летний футболист является свободным агентом. После завершения контракта с «Краснодаром» летом 2025 года он провел три матча за медиафутбольный «БроукБойз» в Фонбет Кубке России, где отметился двумя забитыми голами и одной голевой передачей.