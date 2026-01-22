 Перейти к основному контенту
Претензии США на Гренландию⁠,
0

Посол в Дании объяснил, почему та «переобулась» насчет российской угрозы

Посол Барбин: Дания заговорила о российской угрозе после реакции США на учения
Сюжет
Претензии США на Гренландию
Владимир Барбин
Владимир Барбин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

У жителей Гренландии нет страхов перед Россией, заявил посол России в Дании Владимир Барбин в интервью RTVI. Дипломат уточнил: датская сторона утверждает, что угроз со стороны России для острова нет.

На прошлой неделе в Гренландии начались учения «Арктическая стойкость», военные из европейских стран — членов НАТО прибыли на них. Датский генерал-майор Сорен Андерсен заявил, что в этом контексте «его внимание сосредоточено на России» — союзники ждут роста российской активности вокруг Гренландии в ближайшие годы.

Рютте заявил, что споры о Гренландии не должны затмевать Украину
Политика
Марк Рютте

«Эти заявления прозвучали именно тогда, когда прошла реакция со стороны <...> Трампа, который расценил пребывание военнослужащих из ряда европейских стран как жест, направленный против него. <...> И поэтому датские военные и Дания сразу же переобулись и опять заговорили о российской угрозе для этого острова», — пояснил Барбин.

Дипломат заявил, что об «угрозах со стороны России для безопасности Гренландии» нет данных ни у Дании, ни у НАТО. «Диалога по этим вопросам [включая заявления об угрозах для Гренландии], насколько мне известно, нет», — пояснил Барбин.

В начале января Трамп после успешной атаки по Венесуэле вновь заявил, что США «абсолютно необходима» Гренландия, которая «окружена российскими и китайскими судами». В Дании эту информацию опровергли.

Россия исходит из того, что Гренландия является территорией Дании, в МИДе заявили, что у России нет условий для заключения с Гренландией договора о взаимопомощи.

Гренландия: кому принадлежит самый большой остров мира, его роль для США
База знаний
Фото:Mathias Berlin / Shutterstock

20 января Барбин в интервью ТАСС заявил, что Дания «маниакально нацелена» на конфронтацию с Россией, что делает невозможным сотрудничество между двумя странами. Дипломат напомнил, что с начала операции на Украине Дания направила Украине €10,5 млрд, большинство этих средств пошло на военную помощь.

Он также сообщил, что власти королевства угрожают отобрать участки, где расположены здания посольства России в Копенгагене. Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал дипломатическим хамством этот шаг.

Москва неоднократно заявляла, что само НАТО нацелено на конфронтацию, а заявления о планах России атаковать страны Европы и альянса Владимир Путин назвал невероятной ложью и бредом.

