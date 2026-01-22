 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Мемориальную доску Политковской сорвали в третий раз за неделю

Памятная табличка Политковской снова исчезла с дома, где жила и была убита журналистка. Это третий инцидент с мемориальной доской за последнюю неделю. Ранее суд оштрафовал мужчину, разбившего эту табличку 18 января
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Неизвестные снова сорвали мемориальную доску журналистки Анны Политковской в Москве, сообщает «Осторожно, новости». Это третий подобный инцидент за последнюю неделю.

На месте установленной таблички также исчезла часть цветов, которые приносили москвичи.

В пресс-службу ГУ МВД по Москве информация о случившемся не поступала, сообщили правоохранители РБК.

18 января бывший депутат муниципального округа Зюзино Александр Замятин сообщил, что неизвестные разбили мемориальную доску, установленную на доме на улице Лесной, где жила Политковская и в подъезде которого была убита. На следующий день там установили временную табличку с надписью: «В этом доме жила и была злодейски убита 7 октября 2006 года Анна Политковская». Ее сорвали через сутки.

21 января Тверской районный суд Москвы признал Александра Филиппова, разбившего мемориальную доску Политковской, виновным в совершении административного нарушения и назначил ему штраф в размере 1 тыс. руб. Его признали виновным по статье о мелком хулиганстве. Сам он не признал вину и заявил, что повреждение произошло случайно.

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок
Политика
Фото:Алексей Никольский / РИА Новости

Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в лифте своего дома в Москве. Следствие назвало мотивом убийства ее профессиональную деятельность.

Заказчик убийства Политковской установлен не был. В 2014 году за организацию и исполнение преступления были осуждены шесть человек. Организатором признали Лом-Али Гайтукаева, исполнителем — Рустама Махмудова; оба получили пожизненные сроки. Остальные фигуранты были приговорены к срокам от 11 до 20 лет. Вину признал только бывший полицейский Дмитрий Павлюченков, чьи показания легли в основу приговора.

