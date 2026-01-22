 Перейти к основному контенту
Претензии США на Гренландию⁠,
0

Зеленский предложил помощь Украины в защите Гренландии от России

Сюжет
Претензии США на Гренландию
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Европа должна научиться защищать себя, а отправка в Гренландию около 40 солдат посылает «неправильный сигнал» президенту России Владимиру Путину или Китаю. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Давосском форуме. Трансляцию ведет Associated Press на YouTube.

По его словам, вокруг Гренландии ходят российские корабли. «Но европейцы ничего с ними поделать не могут. А мы можем», — заявил он.

«Отправить 14 или 40 солдат в Гренландию — чего это должно достичь? Какой сигнал это посылает Путину? Китаю? И, возможно, самое важное, какой сигнал это посылает Дании?» — сказал Зеленский.

Ранее президент, отвечая на вопрос о том, будет ли Украины отправлять свои войска в Гренландию, заявил, что правительство Дании не обращалось к Украине с просьбой послать военных на учения в Гренландию. При этоми украинский лидер отметил, что у него с премьер-министром Дании Метте Фредериксен «очень хорошие отношения».

Восемь европейских стран отправили войска в Гренландию на учения «Арктическая стойкость» после заявлений президента США Дональда Трампа о желании приобрести Гренландию. Вашингтон считает, что контроль над Гренландией необходим США для защиты и противодействия растущим угрозам со стороны Китая и России.

Материал дополняется

Егор Алимов
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
