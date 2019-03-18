Безопасность железной дороги на Крымском мосту обеспечат сканеры

На подходах к Крымскому мосту будут установлены сканеры для просвечивания железнодорожных вагонов, способные определить тип груза и его массу. Об этом сообщил «РИА Новости» директор по производству компании «Скантроник Системс» Сергей Симочко.

По его словам, в 2018 году в пункте пропуска Забайкальск (на границе с Китаем — ред.) ввели в эксплуатацию первый в России инспекционно-досмотровой комплекс для контроля железнодорожных вагонов. В настоящее время на подходах к Крымскому мосту возводят два таких комплекса для обеспечения транспортной безопасности.

По словам представителя компании, досмотр будет проводиться во время движения состава вдоль сканера, размещенного на железнодорожном пути. Время сканирования состава зависит от скорости движения поезда и количества вагонов, входящих в него.

Компания «Скантроник Системс» ведет разработку инспекционно-досмотровых комплексов на основе научных разработок Лаборатории электронных ускорителей МГУ.

По словам главного научного сотрудника НИИ ядерной физики МГУ, генерального директора Лаборатории электронных ускорителей МГУ Василия Шведунова, в железнодорожных инспекционно-досмотровых комплексах используется уникальный линейный ускоритель, способный осуществлять контроль досматриваемых объектов на скоростях до 70 км/ч. Сканер обладает способностью распознавания материалов по эффективному атомному номеру, а также оценивания массы груза с погрешностью не более 10%. Он отметил, что к настоящему времени Лаборатория электронных ускорителей МГУ поставила заказчикам более 30 ускорителей.