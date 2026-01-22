 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Аббас заявил, что Россию и Палестину объединяет «духовная связь»

Махмуд Аббас и Владимир Путин
Махмуд Аббас и Владимир Путин (Фото: Рамиль Ситдиков / Reuters)

Президент Палестины Махмуд Аббас на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле заявил, что Палестину и Россию объединяет «духовная связь», сообщает пресс-служба Кремля.

«Россия для нас — большой друг, на которого мы во многом опираемся во всех сферах. <...> Исторически поддерживает, стоит рядом с палестинским народом на политическом, дипломатическом уровне», — сказал Аббас.

В Кремле начались переговоры Путина и Аббаса
Политика

Он поблагодарил Путина за теплый прием и добавил, что считает Москву «вторым домом»: «Мы чувствуем, что часть наших сердец вместе с вами <...>. Мы здесь среди наших друзей».

В свою очередь, Путин заявил, что отношения двух государств имеют глубокие корни. «Наше отношение к вопросам Палестины и урегулирования на Ближнем Востоке носит принципиальный, неконъюнктурный характер», — напомнил Путин.

Накануне он сообщил, что Москва получила личное обращение президента США Дональда Трампа с приглашением присоединиться к «Совету мира», который был создан с целью урегулирования ситуации в Газе. Он также подтвердил готовность России направить $1 млрд в «Совет мира» из числа замороженных в США средств.

В октябре перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу. Договоренность была достигнута в рамках предложенного Трампом плана по прекращению боевых действий, продолжавшихся с октября 2023 года. Израиль в ответ приступил к освобождению из тюрем почти 2 тыс. палестинских заключенных — 250 из них ранее были приговорены к пожизненному лишению свободы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Палестина палестино-израильский конфликт Владимир Путин ХАМАС Махмуд Аббас
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
В Кремле начались переговоры Путина и Аббаса
Политика
Министр нацбезопасности Израиля призвал к аресту президента Палестины
Политика
Палестинцы начали возвращаться в свои дома после прекращения огня. Видео
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 88,79 (-1,93) Инвестиции, 17:42 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 76,04 (-1,48) Инвестиции, 17:42
Захарова назвала «умозрительными» слова Трампа о судьбе ДСНВ Политика, 18:09
Рекордсмен сборной Боснии перешел в немецкий «Шальке» до конца сезона Спорт, 18:07
«Грешники» получили рекордные 16 номинаций на «Оскар». Инфографика Общество, 18:06
Зеленский предложил дать подзатыльник Виктору, живущему на деньги Европы Политика, 18:03
За ₽3,8 млн в Москве выставили на торги сторожку — памятник XIX века Недвижимость, 17:55
Удержится ли рубль ниже 80? Три мнения аналитиков. ВидеоПодписка на РБК, 17:52 
Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ Политика, 17:49
Как перестать тянуть все в одиночку?
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
ЦБ понизил курс доллара на ₽1,5, а курс евро — почти на ₽2 Инвестиции, 17:48
Поэтессу Полозкову объявили в розыск в России Политика, 17:39
Чанпэн Чжао спрогнозировал рост альткоинов и цену биткоина в $200 тыс. Крипто, 17:37
Зеленский предложил помощь Украины в защите Гренландии от России Политика, 17:33
Смолов начнет обучение на тренерские лицензии УЕФА в марте Спорт, 17:31
Заложники эмпатии: как перестать брать на себя чужие проблемы Образование, 17:31
Макрон сообщил о задержании шедшего из России танкера Политика, 17:26