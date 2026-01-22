Аббас заявил, что Россию и Палестину объединяет «духовная связь»

Махмуд Аббас и Владимир Путин (Фото: Рамиль Ситдиков / Reuters)

Президент Палестины Махмуд Аббас на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле заявил, что Палестину и Россию объединяет «духовная связь», сообщает пресс-служба Кремля.

«Россия для нас — большой друг, на которого мы во многом опираемся во всех сферах. <...> Исторически поддерживает, стоит рядом с палестинским народом на политическом, дипломатическом уровне», — сказал Аббас.

Он поблагодарил Путина за теплый прием и добавил, что считает Москву «вторым домом»: «Мы чувствуем, что часть наших сердец вместе с вами <...>. Мы здесь среди наших друзей».

В свою очередь, Путин заявил, что отношения двух государств имеют глубокие корни. «Наше отношение к вопросам Палестины и урегулирования на Ближнем Востоке носит принципиальный, неконъюнктурный характер», — напомнил Путин.

Накануне он сообщил, что Москва получила личное обращение президента США Дональда Трампа с приглашением присоединиться к «Совету мира», который был создан с целью урегулирования ситуации в Газе. Он также подтвердил готовность России направить $1 млрд в «Совет мира» из числа замороженных в США средств.

В октябре перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу. Договоренность была достигнута в рамках предложенного Трампом плана по прекращению боевых действий, продолжавшихся с октября 2023 года. Израиль в ответ приступил к освобождению из тюрем почти 2 тыс. палестинских заключенных — 250 из них ранее были приговорены к пожизненному лишению свободы.