Древний город оказался на пути железной дороги к Крымскому мосту

Найденная археологами усадьба времен Боспорского царства оказалась на пути строящейся железной дороги к Крымскому мосту. Строители обещают сохранить ее и изучить возможность переноса дороги. Власти Крыма просят сделать там музей

Фото: Археологические открытия Alex Ermolin / Facebook

Царский эмпорий на железной дороге

Древнее поселение времен Боспорского царства Манитра, об обнаружении которого власти Крыма объявили на прошлой неделе, находится на пути спроектированного железнодорожного подхода к Крымскому мосту со стороны Керчи, рассказала РБК заместитель председателя Совета министров Крыма Лариса Опанасюк и подтвердил Сергей Внуков, ведущий научный сотрудник отдела классической археологии, начальник комплексной экспедиции РАН, проводившей раскопки.

«Я знаю о найденной на прокладке железнодорожных путей сельской усадьбе, — подчеркнула Опанасюк. — Мы проинформировали все заинтересованные структуры, высказали просьбу музеифицировать объект. Мы собираемся делать туристический маршрут, туда этот объект тоже мог бы войти. Как будет решено, пока сказать невозможно».

Сельская усадьба, обладающая исторической и экспозиционной ценностью, была обнаружена на прокладке подъездных железнодорожных путей к Крымскому мосту, добавил археолог Сергей Внуков, возглавляющий археологическую экспедицию РАН.

Фото: Археологические открытия Alex Ermolin / Facebook

«Усадьбу открыли в конце августа, в сентябре начались раскопки. Не каждый памятник, который находится на трассе строительства, имеет смысл сохранять, потому что основная масса памятников рядовая. По результатам разведки сперва не было возможности определить, насколько усадьба интересна. Выяснилось только при раскопках, что она представляет ценность историческую и экспозиционную», — сказал собеседник РБК.

Фото: Археологические открытия Alex Ermolin / Facebook

В течение двух лет, по его данным, на трассе будущей железной дороги дважды были обнаружены ценные памятники. Например, малокаменный мост XVIII–XIX вв., и год назад часть трассы была изменена.

«Сейчас вопрос о переносе трассы еще решается. Это связано со строителями моста и финансами», — подчеркнул Внуков.

Что нашли археологи Из спутниковых снимков и сделанных с дронов фотографий, опубликованных сотрудником Института археологии РАН Семеном Ермолиным на странице «Археологические открытия Alex Ermolin» в Facebook, следует, что объект расположен на месте разведок по трассе железнодорожного полотна юго-западнее поселка Октябрьское. Это эмпорий (торговое поселение) IV века до нашей эры со стеной, башней, жилой и хозяйственной застройкой. Раскопанный город занимает около 5000 кв. м. Восточнее поселения был обнаружен некрополь, говорил «Российской газете» глава Госкомитета охраны культурного наследия РК Сергей Ефимов.

Некачественные изыскания

Рабочую документацию на строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту разрабатывал «Ленпромтранспроект», который также выполняет работы по осуществлению авторского надзора за строительством объекта.

22 декабря 2017 года Минтранс сообщал, что проект строительства железнодорожного подхода к Крымскому мосту со стороны полуострова будет скорректирован. Однако это не отразится на сроках исполнения контракта, уверяло тогда ведомство. Необходимость корректировки вызвана некачественными инженерными изыскания, проведенными в 2015 году одним из субподрядчиков «Ленпромтранспроекта». Дополнительную потребность проекта в финансировании из-за некачественных инженерно-геологических изысканий Минтранс ранее оценивал в 2,9 млрд руб.

Железнодорожный подход к Крымскому мосту со стороны Керчи будет представлять собой двухпутную дорогу протяженностью 18 км. Заказчик проекта — Росжелдор, подрядчик — «Стройгазмонтаж». Стоимость работ составляет 16,95 млрд руб. Строительство подхода должно завершиться до декабря 2019 года.

Фото: Археологические открытия Alex Ermolin / Facebook

«Решение о необходимости корректировки проекта принимает заказчик проекта строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту. На данный момент у нас нет решения от заказчика о необходимости корректировки», — сообщил РБК представитель «Ленпромтранспроекта»​.

В «Крымских железных дорогах» РБК также сказали, что «на настоящий момент официальной информации о необходимости переноса железнодорожных подходов или изменений сроков сдачи строительства из-за обнаруженного древнего поселения Манитра не поступало».

В Минтрансе переадресовали вопрос в инфоцентр «Крымский мост». Там РБК сказали, что исследования на участке, где была обнаружена древняя усадьба, продолжаются. «Археологический объект будет сохранен, как и все уникальные артефакты, найденные в период проектирования и строительства Крымского моста и подходов к нему. Говорить о возможных проектных изменениях преждевременно, это предстоит изучить. В любом случае это не повлечет значительных корректировок и на сроках сдачи объекта не отразится», — сообщили РБК в инфоцентре.