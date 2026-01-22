Российский режиссер Бронзит получил номинацию на «Оскар»

Российский режиссер Бронзит получил третью в карьере номинацию на премию «Оскар». Его картина «Три сестры» представлена в номинации за лучший короткометражный фильм. Сам он считает, что «как никогда» близок к получению статуэтки

Константин Бронзит (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Российский режиссер Константин Бронзит получил номинацию на «Оскар» за свой короткометражный мультипликационный фильм «Три сестры». Трансляция с объявлением номинантов шла на YouTube-канале премии.

Сам Бронзит заявил Радио РБК, что шансы на получение статуэтки «как никогда велики». Свои чувства от получения номинации он назвал потрясающими, добавив, что сорвал голос от крика. На вопрос, что именно он кричал, Бронзит ответил: «Просто кричал, ничего больше». Режиссер подчеркнул, что номинация на «Оскар» — «это лучшее, что может быть вообще с точки зрения профессии».

Конкуренцию российской ленте в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм» составят картины «Бабочка», «Вечнозеленый», «Девочка, которая плакала жемчугом» и «Пенсионный план». Бронзит назвал своим главным конкурентом «Бабочку», но этот фильм он счел «спекулятивным».

«Популярный вид анимации, когда рассказывается что-то такое — реальный факт, историческая личность. Это про еврейского пловца, который прошел Освенцим», — пояснил режиссер. При этом он уверен, что «Три сестры» с точки зрения профессии «выше на голову всех» других номинантов.

Лента «Три сестры» была в производстве с 2018 года. По словам Бронзита, даже в случае победы на «Оскаре» затраты на ленту не отобьются. «Короткометражное кино при продажах, там, на каналы или еще куда-то, на платформы, стоит копейки», — сказал он. При этом он допусти, что картина появится на российских платформах.

В декабре картина «Три сестры» вошла в шорт-лист претендентов на номинацию на «Оскаре». При этом имени Бронзита в титрах нет, он подписался своим псевдонимом — Тимур Когнов. Режиссер объяснил это социальным экспериментом: он хотел проверить, сможет ли картина добиться успеха без поддержки известного имени.

Сам Бронзит является членом Американской академии кинематографических искусств. В прошлом он уже дважды был номинирован на «Оскар» («Уборная история — любовная история», «Мы не можем жить без космоса»), а также на французскую премию «Сезар» («На краю земли»). Также Бронзит стал лауреатом премии «Ника» за мультфильм «Лунтик. Возвращение домой». Является Заслуженным деятелем искусства Российской Федерации.