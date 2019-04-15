Плоды пресечения

Как борьба властей с Telegram повлияла на Рунет

Год назад, 13 апреля 2018 года, Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать Telegram в России. Мессенджер по-прежнему работает, но из-за него регулирование Рунета оказалось под пристальным вниманием властей

Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Как изменилась за год аудитория Telegram

Исследовательская компания Mediascope предоставляет данные об аудитории мобильных приложений мессенджеров и Telegram, в частности в российских городах с населением от 100 тыс. человек. В октябре 2017 года приложением Telegram на своих смартфонах и планшетах ежедневно пользовались, по подсчетам Mediascope, 2,2 млн жителей крупных городов в возрасте 12–64 лет. В апреле 2018-го, когда к сервису было приковано всеобщее внимание, ежедневная аудитория возросла до 3,7 млн человек, примерно на том же уровне — 3,6 млн — оставалась она и в мае. Уже в июне произошел спад до 2,9 млн человек. Но аудиторию в том месяце теряли и другие, более востребованные, чем Telegram, мессенджеры, что позволяет говорить об общем летнем спаде.

С сентября ежедневная аудитория всех сервисов снова начала расти, а в ноябре 2018-го Telegram установил новый рекорд: в том месяце его аудитория в России превысила 4 млн человек в день. В феврале 2019-го (последние доступные данные) ежедневная аудитория достигла уже 4,4 млн жителей крупных городов. Измерения также свидетельствуют, что среднее время пользования сервисом за прошедший год осталось на прежнем уровне. И в октябре 2017-го, и апреле 2018-го, и в феврале 2019-го это были в среднем семь минут в день.

Мобильное приложение блокируемого в России Telegram остается третьим по популярности мессенджером после WhatsApp и Viber.

Какой сейчас статус у Telegram в России

Решение Таганского райсуда о блокировке Telegram было подтверждено всеми вышестоящими инстанциями, в том числе Верховным судом, рассказал Павел Чиков, руководитель международной правозащитной группы «Агора», представляющей Telegram в суде. В августе прошлого года Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу на блокировку мессенджера в России.

Юридически сейчас мессенджер в России заблокирован, но с технической точки зрения он продолжает быть доступным российским пользователям. По мнению Чикова, существенную роль в том, что пользователи по-прежнему могут пользоваться сервисом, сыграл тот факт, что Telegram заручился поддержкой международного бизнеса. В частности, Amazon и американский провайдер облачных инфраструктур Digital Ocean отказались выполнить требование российских властей об исключении трафика Telegram со своих серверов, а Apple — исключить приложение этого мессенджера из App Store.

Чиков не стал комментировать возможное изменение правового статуса Telegram в России в связи с запущенной Павлом Дуровым ликвидацией британской компании Telegram Messenger LLP, основного юрлица мессенджера, сославшись на то, что это компетенция Роскомнадзора. Юридические изменения в компании, владеющей Telegram, ничего не меняют в ситуации с этим мессенджером в России, заявлял ранее журналистам руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.​

В чем проблемы Telegram в России Одна из претензий ФСБ к Telegram — активное использование мессенджера преступниками и террористами. Судя по текстам судебных дел, опубликованных в государственной автоматизированной системе «Правосудие», Telegram упоминается в основном в делах по наркотическим статьям. Этим сервис Павла Дурова отличается от других популярных в России мессенджеров. К примеру, более половины случаев упоминания WhatsApp за последние три года приходятся на гражданские иски или административные правонарушения (оскорбления, иски о защите прав потребителей и т.д.). Упоминания WhatsApp и Viber есть и в делах о мошенничестве, Telegram в таких делах не фигурирует. Как правило, в приговоре Telegram указывается как мессенджер, в котором с потенциальными покупателями или посредниками общаются торговцы наркотиками. Достоверно узнать, используют ли правоохранительные органы переписку в Telegram и других мессенджерах при расследовании террористических дел, невозможно. Опубликовано лишь около трети актов уголовных дел террористической направленности. Кроме того, дела, касающиеся государственной безопасности, в систему «Правосудие» не загружают вообще. Из 700 дел террористической направленности, тексты которых загружены в систему с начала 2014 года, Telegram упоминается в 13 приговорах, WhatsApp — в 30.

Как изменились сами Telegram-каналы

Судебное решение заблокировать сервис Павла Дурова не отразилось и на интересе к Telegram-каналам, свидетельствуют подсчеты «Медиалогии». По ее данным, в феврале 2018 года среднее количество просмотров одного поста в 30 самых популярных каналах варьировалось от 86 тыс. до 236 тыс., в феврале 2019-го — уже от 111 тыс. до 408 тыс. Увеличилось и число подписчиков: например, на канал «Давыдов.Индекс» в феврале 2018-го были подписаны 90,6 тыс. пользователей, спустя год — 232,3 тыс. Канал Mash увеличил, по версии «Медиалогии», свою аудиторию почти в полтора раза, до 523,8 тыс. подписчиков.

Владельцы и администраторы опрошенных РБК Telegram-каналов — «Сталингулаг», «Банкста» и др. — также говорят о росте аудитории. «Охота Роскомнадзора на Telegram, кроме как поводом для очередных шуток, ничем не обернулась», — сказал представитель канала «Сталингулаг». Есть примеры успешного запуска проектов и после блокировки: менее чем за год «Жирные коты» собрали, по собственным данным, более 75 тыс. читателей.

«Незыгарь», по собственным данным, получил за год блокировки более 94 тыс. новых подписчиков. «Telegram состоялся как социальная платформа, у него высокая цитируемость, — отметил представитель канала на запрос РБК. — Любые игры в блокировку — это дискредитация власти и общества, и люди в дорогих костюмах продолжают осознанно портить репутацию страны».

После блокировки темпы роста аудитории значительно упали, но при этом средний пользователь стал больше пересылать материалов своим друзьям и коллегам в чате, указывает основатель сообщества и Telegram-канала MDK Роберто Панчвидзе, добавляя, что активность групповых чатов, «по ощущениям», тоже выросла. В целом аудитория MDK в Telegram, по информации Панчвидзе, выросла более чем на 70 тыс. человек.

Сам Telegram свою аудиторию не монетизирует, но на рекламе зарабатывают владельцы каналов. Стоимость коммерческих публикаций в Telegram-каналах может варьироваться от 500 руб. до десятков тысяч в зависимости от количества подписчиков на канал, рассказала руководитель группы мобильного маркетинга агентства iProspect Russia Ирина Косарева. По ее оценке, в большинстве случаев цена коммерческого поста составляет 2–10 тыс. руб. за публикацию.

Как блокировка отразилась на Рунете

В феврале этого года в интервью РБК профильный вице-премьер Максим Акимов охарактеризовал действия Роскомнадзора по блокировке Telegram как «довольно незрелые технические решения». «И это само по себе​ вызов, — признал Акимов. — Мне бы, конечно, хотелось, чтобы сценарий решения этой проблемы был другой. Но он не по вине государства перешел в эскалирующую фазу».

Тем не менее история с Telegram получила продолжение — власти всерьез озаботились наблюдением за интернет-активностью россиян. В прошлом августе в подмосковном Реутове в испытательной лаборатории «Ростелекома» прошло тестирование оборудования для глубокой фильтрации трафика (Deep Packet Inspection, DPI), которое призвано ограничить доступ к запрещенным ресурсам. Тесты проводила межведомственная комиссия, в которую входили представители Роскомнадзора, ФСБ и Министерства цифрового развития.

В декабре в Госдуму был внесен так называемый законопроект о суверенном Рунете. Он предписывает всем операторам связи устанавливать на свои сети специальное оборудование, через которое, с одной стороны, в случае внешней угрозы Роскомнадзор сможет централизованно управлять маршрутизацией трафика, а с другой — будет фильтровать весь трафик Рунета, ограничивая доступ к запрещенным ресурсам более эффективно, чем это происходит сейчас. На реализацию всех мер, предусмотренных законопроектом, планируется потратить не менее 30 млрд руб.

Во втором чтении законопроект был принят депутатами 11 апреля. Но еще в марте, как сообщал РБК, Роскомнадзор предложил трем крупнейшим сотовым операторам протестировать в каком-либо из регионов на своих сетях систему DPI, разработанную отечественной компанией RDP.RU.

В ходе подготовки этого материала ни Роскомнадзор, ни Павел Дуров комментировать прошедший год не стали.