Белый дом опубликовал фото Трампа с пингвином в Гренландии

Белый дом опубликовал в социальной сети X изображение, на котором президент США Дональд Трамп вместе с пингвином. «Обнимите пингвина», — говорится в посте.

Изображение сгенерировано с помощью нейросети. На фото Трамп идет по снегу вместе с пингвином, который держит в крыльях американский флаг. Президент США со своим спутником направляются в сторону флага Гренландии.

Трамп неоднократно заявлял, что контролировать Гренландию должны США. По его словам, остров «окружен» российским и китайским военными кораблями и Гренландия «абсолютно необходима» для национальной безопасности Соединенных Штатов. Однако дипломаты опровергли заявление американского лидера о наличии кораблей России и Китая у берегов острова.

Американский президент не исключал применения силы для присоединения Гренландии, но в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что США не будут использовать военную силу. Трамп уверен, что после реализации сделки по Гренландии США получат полный доступ к территории и смогут разместить там любое оборудование и вооружения, которые сочтут нужным.