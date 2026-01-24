В Харькове прогремели взрывы

По меньшей мере 25 взрывов прогремели в нескольких районах Харькова в ночь на 24 января, передает издание «Суспiльне Харкiв».

По информации мэра города Игоря Терехова, в Индустриальном районе произошло возгорание. Также о пожарах сообщил начальник Харьковской областной государственной администрации (ОДА) Олег Синегубов.

В Киеве сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Жителей призвали оставаться в укрытиях до официального сигнала об отмене тревоги.

Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.