 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Харькове прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине

По меньшей мере 25 взрывов прогремели в нескольких районах Харькова в ночь на 24 января, передает издание «Суспiльне Харкiв».

По информации мэра города Игоря Терехова, в Индустриальном районе произошло возгорание. Также о пожарах сообщил начальник Харьковской областной государственной администрации (ОДА) Олег Синегубов.

В Киеве прогремели взрывы
Политика
Фото:Spencer Platt/Getty Images

В Киеве сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Жителей призвали оставаться в укрытиях до официального сигнала об отмене тревоги.

Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Анастасия Карева
Харьков взрывы Украина
Материалы по теме
В Киеве прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги
Политика
Минобороны сообщило о сдавшихся в плен в Харьковской области
Политика
В Харькове возник пожар после взрывов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
В Киеве после взрывов начались перебои с отоплением и водой Политика, 05:27
В Харькове прогремели взрывы Политика, 05:06
Энергетическую ситуацию на Украине назвали «близкой к катастрофе» Политика, 05:04
Нидерланды отказались принимать участие в «Совете мира» Политика, 04:42
Премьер Италии попросила Трампа «пересмотреть конфигурацию» Совета мира Политика, 04:31
Трамп поблагодарил Алиева и Пашиняна за соблюдение мирного соглашения Политика, 03:51
В новой стратегии нацобороны США назвали Россию «постоянной угрозой» НАТО Политика, 03:40
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 03:20
Как рынок ссуд на покупки рухнул до минимума за 12 лет. Инфографика Финансы, 03:02
В Эрмитаже задержали посетителя, повредившего статую императрицы Общество, 02:48
В Киеве прогремели взрывы Политика, 02:37
Reuters узнал о планах Мексики пересмотреть помощь Кубе из-за угроз США Политика, 02:23
Военные США сообщили об ударе по судну наркоторговцев в Тихом океане Политика, 02:09
В Мурманской области введен режим повышенной готовности Общество, 01:57