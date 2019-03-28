Роскомнадзор предложил операторам начать тест Рунета на «суверенность»

«По итогам тестирования на сети «Ростелекома» в прошлом году DPI-система от RDP.RU получила, так скажем, «зачет». Какие-то вопросы у регуляторов к ней были, но в целом система успешно прошла тестирование. Поэтому я не удивлен, что тестирование решили сделать более масштабным и развернуть уже на сетях большего количества операторов», — сказал РБК совладелец RDP.RU Антон Сушкевич. Информацию о новом тестировании Рунета на «суверенность» он не комментирует.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил, что не комментирует слухи. Представители МТС, «ВымпелКома» и «МегаФона» от комментариев отказались.

Что необычного в таком тестировании

В рамках испытаний планируется проверить возможность DPI-системы фильтровать контент из реестра запрещенных ресурсов Роскомнадзора, в первую очередь Telegram, блокировка которого началась в апреле 2018-го. Но в рамках тестирования будет решаться и еще одна задача — проверить возможность приоритизации трафика и последующего снижения скорости доступа к отдельным сервисам, утверждают три собеседника РБК.

Идея замедления скорости доступа к отдельным ресурсам (нарушение принципа сетевой нейтральности) обсуждается в России уже около года. Еще в мае 2018-го глава «Ростелекома» Михаил Осеевский объяснял необходимость такой меры тем, что это позволило бы переложить часть расходов на хранение контента в рамках «закона Яровой» с российских операторов связи на зарубежные интернет-компании, такие как Google и Facebook. В случае их отказа операторы смогли бы снижать скорость доступа для абонентов до сервисов этих компаний. «Мы сторонники такого подхода, считаем его справедливым, в том числе из-за того что изменилась структура рынка», — заявил в опубликованном в четверг, 28 марта, интервью Осеевский. Эта идея, по его словам, все еще актуальна.

Что такое RDP.RU RDP.RU — российский разработчик телекоммуникационного оборудования: коммутаторов, маршрутизаторов и DPI. По данным СПАРК, акционерами ООО «РДП.РУ» являются ее основатели Сергей Никулин и Николай Гузаков (59,9%), а также ООО «Эдвансмент Груп» предпринимателя Антона Сушкевича (25,01%) и венчурный фонд «Ростелекома» (15%).

Почему не следует замедлять доступ к тем или иным ресурсам

Текущая версия законопроекта о суверенном Рунете, который прошел первое чтение в Госдуме, на данный момент не содержит никаких положений о регулировании скорости доступа к тем или иным сайтам.

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Но то, что такая норма может в нем появиться, косвенно следует из письма Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) в адрес курирующего информационные технологии и телекоммуникации вице-премьера Максима Акимова с предложениями по этому законопроекту (было направлено 19 марта, копия есть в распоряжении РБК). В частности, ассоциация предлагает «прямым образом закрепить [в законопроекте] принцип сетевого нейтралитета, отметив недопустимость использования планируемого к установке оборудования для приоритизации трафика различных ресурсов в сети интернет».

Глава РАЭК Сергей Плуготаренко подтвердил РБК, что такое письмо было отправлено. «У ряда отраслевых экспертов существуют опасения, что оборудование, установленное для противодействия угрозам (в рамках реализации законопроекта о суверенном Рунете. — РБК), в дальнейшем может быть использовано в целях приоритизации трафика одних ресурсов и дискриминации других, сознательно или в результате сбоев в работе», — сообщил Плуготаренко. Он отметил, что «РАЭК неоднократно указывала на важность сохранения принципов сетевой нейтральности в России — как для развития конкурентного рынка интернет-сервисов, так и для построения цифровой экономики».

В аппарате Максима Акимова пока письмо не получили, сообщил РБК представитель аппарата вице-премьера.

Опрошенные РБК эксперты отмечают, что приоритизация трафика — одна из основных функций DPI. «С помощью DPI можно вполне успешно приоритизировать трафик и снизить скорость доступа к YouTube или любому другому ресурсу. В 2009–2010 годах, когда был расцвет популярности торрент-трекеров, многие операторы связи ставили себе DPI как раз для того, чтобы распознавать p2p-трафик и снижать скорость скачивания на торрентах, так как каналы связи не выдерживали такой нагрузки. Так что опыт пессимизирования некоторых видов трафика у операторов уже имеется», — говорит гендиректор Diphost Филипп Кулин.

«Технологии DPI могут применяться для приоритизации трафика. Думаю, что принципу сетевой нейтральности в Рунете остались считанные недели и его отмена может коснуться не только Google и Facebook. Ничто не мешает операторам связи ввести тариф «Социальные сети» и «Веб-почта и видео-контент», по которым платить за нормальную скорость доступа к соответствующим ресурсам придется уже конечным пользователям. Если возникает возможность залезть в чужой карман, то зачем ограничивать себя исключительно карманами индустриальными? Пользовательские карманы пусть и не такие глубокие, но достаточно многочисленные», — категоричен гендиректор Qrator Labs Александр Лямин.