Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд

На выполнение требований так называемого законопроекта о суверенном Рунете из бюджета России выделят на ₽10 млрд больше, чем заявляли авторы проекта месяц назад — более ₽30 млрд. Но и это, скорее всего, не финальная сумма

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На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб. Эти средства включены в дополнительное финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика», следует из информации на сайте АНО «Цифровая экономика» (отвечает за реализацию программы).

Единственную публичную оценку расходов на «суверенный Рунет» приводил один из авторов инициативы — сенатор Андрей Клишас: в начале февраля он заявлял, что на защиту Рунета от внешних угроз дополнительно предусмотрено более 20 млрд руб. бюджетных средств, однако на тот момент в документах «Цифровой экономики» они не значились.

В последней редакции паспорта «Цифровой безопасности» появился новый раздел с перечнем проектов примерно на 50 млрд руб., большая часть из которого касается именно реализации мер по защите Рунета:

20,8 млрд руб. предусмотрено на закупку оборудования, которое будет обеспечивать безопасность российского сегмента интернета;

около 4,5 млрд — на сбор информации об интернет-адресах, номерах автономных систем и связей между ними, маршрутах трафика в интернете, а также на управление специализированным программным обеспечением;

около 5,5 млрд руб. планируется потратить на разработку программно-аппаратных средств, которые будут обеспечивать сбор и хранение информации, мониторинг и управление сетями общего пользования, мониторинг маршрутов трафика в интернете и др.

Представитель АНО «Цифровая экономика» отказался от комментариев. Однако два источника РБК, знакомых с ходом реализации нацпрограммы, подтвердили, что включение этих средств в проект было утверждено правительством.