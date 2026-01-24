В Киеве после взрывов начались перебои с отоплением и водой

На левом берегу Днепра в Киеве зафиксировали перебои с отоплением и водоснабжением, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

«На левом берегу столицы перебои с тепло — и водоснабжением», — написал он.

В ночь на 24 января в Киеве прогремели взрывы. В столице сработали системы ПВО. По информации Кличко, в Днепровском и Голосеевском районах произошли пожары.

Жители Киева на протяжении долгого времени живут в условиях длительных отключений электроэнергии, город столкнулся с самым тяжелым энергетическим кризисом с февраля 2022 года.

16 января в первый вице-премьер и министр энергетики Денис Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в украинской энергетике. По его словам, меры необходимы для координации действий всех служб в Киеве и регионах.