В Киеве после взрывов начались перебои с отоплением и водой
На левом берегу Днепра в Киеве зафиксировали перебои с отоплением и водоснабжением, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем телеграм-канале.
«На левом берегу столицы перебои с тепло — и водоснабжением», — написал он.
В ночь на 24 января в Киеве прогремели взрывы. В столице сработали системы ПВО. По информации Кличко, в Днепровском и Голосеевском районах произошли пожары.
Жители Киева на протяжении долгого времени живут в условиях длительных отключений электроэнергии, город столкнулся с самым тяжелым энергетическим кризисом с февраля 2022 года.
16 января в первый вице-премьер и министр энергетики Денис Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в украинской энергетике. По его словам, меры необходимы для координации действий всех служб в Киеве и регионах.
