ЕСПЧ зарегистрировал жалобу журналиста Плющева на блокировку Telegram

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу журналиста Александра Плющева на блокировку мессенджера Telegram. Об этом руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков написал в своем Telegram-канале.

Согласно уведомлению секретариата ЕСПЧ, суд приступит к рассмотрению жалобы, как только представится возможность.

В апреле журналисты Олег Кашин и Александр Плющев направили жалобу в ЕСПЧ по поводу угрозы блокировки мессенджера. Согласно их заявлению, законодательство о контроле интернет-переписки нарушает их право на неприкосновенность частной и семейной жизни, а также на свободу выражения мнения. По мнению авторов заявления, из-за блокировки Telegram они должны отказаться от ведения каналов, которые являются способом распространения мнений об актуальных событиях.

В середине апреля Таганский суд Москвы согласился с требованием Роскомнадзора заблокировать доступ к Telegram, позже это решение подтвердил и Мосгорсуд. Ведомство требовало ограничить доступ к мессенджеру, так как Telegram не предоставил ФСБ ключи для дешифровки пользовательской переписки.

Исследовательская компания Mediascop подсчитала, что ежедневная аудитория мессенджера Telegram в июне по сравнению с маем снизилась на 21%, а по сравнению с апрелем — на 23%. В июне приложением пользовались около 2,9 млн россиян.