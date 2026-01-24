 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Бессент заявил о возможности референдума об отделении канадской провинции

Канадская провинция Альберта — «естественный партнер для США», и у жителей этого региона «отличные ресурсы», заявил министр финансов США Скотт Бессент, упомянув о возможном референдуме о независимости провинции.

«Я думаю, нам следует позволить им присоединиться к США. И Альберта — естественный партнер для США. У них большие ресурсы. Альбертанцы очень независимые люди. Ходят слухи, что у них может быть референдум о том, хотят ли они остаться в Канаде или нет», — сказал он в интервью Джеку Пособцу.

«У них отличные ресурсы. Жители Альберты — очень независимые люди. Ходят слухи, что они могут провести референдум о том, хотят ли они остаться в составе Канады или нет», — сказал Бессент.

Он добавил, что, хотя Альберта богата природными ресурсами, они не позволяют им «строить трубопровод до Тихого океана» и добавил, что люди об этом говорят (о референдуме — РБК) и «хотят суверенитета».

В декабре 2025 года CBC News сообщил, что избирательная комиссия канадской провинции одобрила петицию граждан о вынесении на референдум среди местных жителей вопроса о возможности отделиться от Канады. Как уточняет телеканал, будет задан вопрос: «Согласны ли вы с тем, что провинция Альберта должна перестать быть частью Канады и стать независимым государством?»

Материал дополняется

