Умеров подтвердил продолжение переговоров России, США и Украины 24 января

Умеров: переговоры между Россией, США и Украиной продолжатся 24 января

Трехсторонние переговоры делегаций России, США и Украины продолжатся 24 января, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в телеграм-канале.

По словам Умерова, на встрече обсуждались вопросы окончания конфликта на Украине и дальнейшего переговорного процесса для достижения «достойного и длительного мира».

«Завтра [24 января] будут еще встречи», — сказал он. Секретарь СНБО Украины отметил, что к переговорному процессу присоединятся начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов и заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенант Вадим Скибицкий.

Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной начались 23 января. Они проходят в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби. Президент Украины Владимир Зеленский называл главной темой встречи территориальный вопрос.

Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян в день переговоров встретился с главами делегаций и пожелал переговорщикам успеха и позитивных результатов, которые помогут завершить конфликт.