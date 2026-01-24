 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Нидерланды отказались принимать участие в «Совете мира»

Нидерланды отказались входить в состав «Совета мира», заявил министр иностранных дел королевства Давид ван Вил в эфире телеканала NPO2.

По его словам, большинство европейских стран также отказались от приглашения Трампа. Министр сказал, что страны, которые решили войти в «Совет мира» — Венгрия, Болгария, Аргентина, Израиль и Саудовская Аравия — «более прагматичны» в этом вопросе, тогда как у ЕС «принципиальная позиция».

Какие страны Трамп пригласил в «Совет мира» и кто согласился. Карта
Политика
Дональд Трамп

22 декабря на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США Дональд Трамп и 18 стран-участниц подписали устав «Совета мира». The Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что администрация американского президента рассматривает «Совет мира» как «потенциальную замену ООН» и «своего рода неофициальный параллельный орган для урегулирования других конфликтов помимо Газы».

Однако, по словам председателя Совета ЕС Антониу Кошта, члены саммита Евросоюза опасаются, что устав «Совета мира», не соответствует уставу ООН. Он отметил, что европейские лидеры готовы сотрудничать с США, если организация будет выполнять свою изначальную миссию — стать переходной администрацией с международной правосубъектностью и предназначаться для контроля и восстановления Газы.

Читайте РБК в Telegram.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Теги
Совет мира Дональд Трамп Нидерланды отказ МИД
Материалы по теме
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Политика
Белый дом перепутал Бельгию с Белоруссией и включил ее в «Совет мира»
Политика
Путин обсудит с Уиткоффом взнос России в «Совет мира»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
В Киеве после взрывов начались перебои с отоплением и водой Политика, 05:27
В Харькове прогремели взрывы Политика, 05:06
Энергетическую ситуацию на Украине назвали «близкой к катастрофе» Политика, 05:04
Нидерланды отказались принимать участие в «Совете мира» Политика, 04:42
Премьер Италии попросила Трампа «пересмотреть конфигурацию» Совета мира Политика, 04:31
Трамп поблагодарил Алиева и Пашиняна за соблюдение мирного соглашения Политика, 03:51
В новой стратегии нацобороны США назвали Россию «постоянной угрозой» НАТО Политика, 03:40
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 03:20
Как рынок ссуд на покупки рухнул до минимума за 12 лет. Инфографика Финансы, 03:02
В Эрмитаже задержали посетителя, повредившего статую императрицы Общество, 02:48
В Киеве прогремели взрывы Политика, 02:37
Reuters узнал о планах Мексики пересмотреть помощь Кубе из-за угроз США Политика, 02:23
Военные США сообщили об ударе по судну наркоторговцев в Тихом океане Политика, 02:09
В Мурманской области введен режим повышенной готовности Общество, 01:57