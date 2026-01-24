Нидерланды отказались принимать участие в «Совете мира»

Нидерланды отказались входить в состав «Совета мира», заявил министр иностранных дел королевства Давид ван Вил в эфире телеканала NPO2.

По его словам, большинство европейских стран также отказались от приглашения Трампа. Министр сказал, что страны, которые решили войти в «Совет мира» — Венгрия, Болгария, Аргентина, Израиль и Саудовская Аравия — «более прагматичны» в этом вопросе, тогда как у ЕС «принципиальная позиция».

22 декабря на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США Дональд Трамп и 18 стран-участниц подписали устав «Совета мира». The Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что администрация американского президента рассматривает «Совет мира» как «потенциальную замену ООН» и «своего рода неофициальный параллельный орган для урегулирования других конфликтов помимо Газы».

Однако, по словам председателя Совета ЕС Антониу Кошта, члены саммита Евросоюза опасаются, что устав «Совета мира», не соответствует уставу ООН. Он отметил, что европейские лидеры готовы сотрудничать с США, если организация будет выполнять свою изначальную миссию — стать переходной администрацией с международной правосубъектностью и предназначаться для контроля и восстановления Газы.