В Мурманской области возбуждено уголовное дело из-за массового блэкаута

В Мурманской области в связи с массовыми отключениями, произошедшими на линиях «Россетей», вводится режим повышенной готовности, сообщил губернатор Андрей Чибис.

По факту массового отключения энергопотребителей в Мурманске и ЗАТО Североморск возбуждено уголовное дело о халатности — ч. 1 ст. 293 УК, отметили в СК.

Глава региона провел заседание оперативного штаба — о зоде работ ему доложили руководители «Россетей», организаций жизнеобеспечения, главы муниципальных образований.

Временные отключения электроэнергии на территории города Мурманска и Североморска пока будут сохраняться, отметил Чибис и добавил, что часть жителей ограничат в электроснабжении. Речь идет в том числе о многоквартирных домах и городском освещении.

«Это необходимо для того, чтобы в приоритетном порядке обеспечить электроэнергией котельные, больницы, объекты водоснабжения и другие жизненно важные объекты. Прошу жителей отнестись с пониманием к принимаемым мерам», — написал он.

По предварительным данным, 23 января должностные лица сетевой организации не приняли мер по содержанию линий электропередач в надлежащем состоянии, а также срочных мер по реагированию на аварийные отключения энергоснабжения. Произошло критическое падение напряжения и массовое отключение энергопотребителей, рассказали в СК.

«Создана следственная группа, на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления, производятся выемки имеющих значение для уголовного дела доказательств», — говорится в сообщении.

Материал дополняется