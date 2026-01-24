 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
В двух российских регионах отразили воздушную атаку

Сюжет
Военная операция на Украине

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили украинские дроны в двух городах и трех районах Ростовской области в ночь на 24 января, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

«В ходе отражения воздушной атаки уничтожены БПЛА в городах Каменске-Шахтинском и Донецке (Ростовской области), а также в районах — Каменском, Матвеево-Курганском, Чертковском», — говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что данные о пострадавших и разрушениях пока не поступала. Он предупредил, что в регионе сохраняется режим беспилотной опасности.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев также рассказал, что
минувшей ночью ПВО уничтожила над одним из районов беспилотник.

Губернатор Пензенской области сообщил о четырех сбитых дронах
Политика

