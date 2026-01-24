 Перейти к основному контенту
Военные США сообщили об ударе по судну наркоторговцев в Тихом океане

Вооруженные силы США нанесли «смертельный» удар по судну в восточной части Тихого океана, которое, предположительно, принимало участие в операциях по наркоторговле, сообщило Южное командование в социальной сети X.

Военные объединенной оперативной группы «Южное копье» нанесли удар 23 января по указанию министра войны США Пита Хегсета. По информации командования, судно следовало «по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана».

В результате удара погибли два человека, один выжил. «Южное командование США немедленно уведомило Береговую охрану о необходимости активировать систему поиска и спасения выжившего», — говорится в сообщении.

США замаскировали военный самолет под гражданский для удара по наркосудну
Фото:underworld / Shutterstock

23 декабря 2025 года американские военные уничтожили еще одно судно в Тихом океане. По данным Южного штаба командования ВС США, оно принадлежало наркоторговцам. В ходе операции на борту судна погиб один человек. Никто из американских военнослужащих не пострадал.

Анастасия Карева
судно США наркоторговля погибшие
