0

Reuters узнал о планах Мексики пересмотреть помощь Кубе из-за угроз США

Мексика рассматривает возможность остановить поставки нефти на Кубу, опасаясь мер президента США Дональда Трампа после инцидента в Венесуэле, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В администрации президента Клаудии Шейнбаум опасаются, что Мексика может столкнуться с репрессиями со стороны США из-за поставок нефти.

Публично Шейнбаум заявила, что Мексика продолжит поставки нефти на Кубу, поскольку они основаны на долгосрочных контрактах и рассматриваются как международная помощь. Однако высокопоставленные источники в мексиканском правительстве заявили, что из-за угрозы США эту политику могут пересмотреть.

По информации Financial Times, Мексика стала главным поставщиком нефти на Кубу, обогнав Венесуэлу по итогам 2025 года. В прошлом году она экспортировала на Кубу в среднем чуть более 12 тыс. барр. в сутки, что составляет около 44% от общего объема импорта нефти на остров и на 56% больше, чем было в 2024 году.

После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января лидер США Дональд Трамп заявил, что теперь Вашингтон «контролирует» Венесуэлу и американские компании возродят нефтяную промышленность этой карибской страны. Он предупредил, что без дешевой венесуэльской нефти коммунистический режим на Кубе «готов пасть».

Кроме того, Трамп пригрозил Мексике, если она не остановит поток наркотиков в США.

Власти США задумались о морской нефтеблокаде Кубы
Политика
Фото:Norlys Perez / Reuters

Материал дополняется

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Мексика Куба Дональд Трамп нефть
Как лидеру обосновать повышение?
