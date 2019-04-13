За интернет, за Дурова: как проходили акции в поддержку Telegram

Первая акция поддержки Telegram прошла уже 13 апреля 2018 года, после того как стало известно о том, что суд удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке мессенджера. Активисты разбросали 2 тыс. бумажных самолетиков у здания ведомства в Санкт-Петербурге
16 апреля, когда РКН начал блокировать мессенджер, акция «против цензуры» с бумажными самолетиками прошла у здания ФСБ в Москве. На ней были задержаны участница Pussy Riot Мария Алехина, активист Дмитрий Цорионов (Энтео) и еще четыре человека
22 апреля в 19:00 россияне в знак протеста против блокировки Telegram запустили бумажные самолетики. К участию в акции призывал основатель мессенджера Павел Дуров
Точное количество участников акции неизвестно
1 мая митинг «За свободный интернет» прошел в Санкт-Петербурге
Второй митинг в защиту интернета прошел в Москве 13 мая. Его посетили около 2 тыс. человек
Участники акции пришли с плакатами: «Роскомпозор», «Помоги Даше найти здравый смысл», «Товарищ, требуй свободу интернета» и «Эй, РКН, где же свобода общения?»
Последняя на сегодня акция в защиту интернета состоялась в Москве 10 марта 2019 года