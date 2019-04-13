За интернет, за Дурова: как проходили акции в поддержку Telegram

За интернет, за Дурова: как проходили акции в поддержку Telegram

Год назад Роскомнадзор начал блокировку мессенджера Telegram в России. Акции, направленные против решения ведомства, начались в тот же день и позднее переросли в более масштабные демонстрации за свободу интернета. Как россияне защищали Telegram — в фотогалерее РБК