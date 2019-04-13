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Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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За интернет, за Дурова: как проходили акции в поддержку Telegram
Год назад Роскомнадзор начал блокировку мессенджера Telegram в России. Акции, направленные против решения ведомства, начались в тот же день и позднее переросли в более масштабные демонстрации за свободу интернета. Как россияне защищали Telegram — в фотогалерее РБК
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

Первая акция поддержки Telegram прошла уже 13 апреля 2018 года, после того как стало известно о том, что суд удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке мессенджера. Активисты разбросали 2 тыс. бумажных самолетиков у здания ведомства в Санкт-Петербурге

Фото: Павел Головкин / AP

16 апреля, когда РКН начал блокировать мессенджер, акция «против цензуры» с бумажными самолетиками прошла у здания ФСБ в Москве. На ней были задержаны участница Pussy Riot Мария Алехина, активист Дмитрий Цорионов (Энтео) и еще четыре человека

Фото: Татьяна Флегонтова / ТАСС

22 апреля в 19:00 россияне в знак протеста против блокировки Telegram запустили бумажные самолетики. К участию в акции призывал основатель мессенджера Павел Дуров

Фото: nasya_kras / Instagram

Точное количество участников акции неизвестно

Фото: Татьяна Макеева / Reuters
30 апреля 2018 в Москве прошел митинг за свободу интернета. По оценкам московской полиции, в нем приняли участие 7,5 тыс. человек. Проект «Белый счетчик» насчитал 12,3 тыс. участников
Фото: Антон Сергиенко / РБК
Акция была организована Либертарианской партией и командой оппозиционера, основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального (на фото)
Фото: Давид Френкель / «Коммерсантъ»

1 мая митинг «За свободный интернет» прошел в Санкт-Петербурге

Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Второй митинг в защиту интернета прошел в Москве 13 мая. Его посетили около 2 тыс. человек

Фото: Владислав Шатило / РБК

Участники акции пришли с плакатами: «Роскомпозор», «Помоги Даше найти здравый смысл», «Товарищ, требуй свободу интернета» и «Эй, РКН, где же свобода общения?»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Последняя на сегодня акция в защиту интернета состоялась в Москве 10 марта 2019 года

Фото: Андрей Любимов / РБК
По данным столичного ГУ МВД, акцию посетили 6,5 тыс. человек, в «Белом счетчике» насчитали в два раза больше — 15,3 тыс. участников
 
Теги: мультимедиа, Telegram
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