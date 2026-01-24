Рынок POS-кредитов рухнул до минимума за 12 лет

Как рынок ссуд на покупки рухнул до минимума за 12 лет. Инфографика

Рынок товарного кредитования, когда ссуды и деньги выдаются на приобретение крупной техники и покупки, упал до минимума за 12 лет, следует из данных консалтинговой компании Frank RG (есть у РБК).

Так, россияне в 2025 году взяли в 2,6 раза меньше таких кредитов. А сумма таких кредитов упала на 36,1%.

