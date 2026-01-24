 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы⁠,
0

Как рынок ссуд на покупки рухнул до минимума за 12 лет. Инфографика

Рынок POS-кредитов рухнул до минимума за 12 лет

Рынок товарного кредитования, когда ссуды и деньги выдаются на приобретение крупной техники и покупки, упал до минимума за 12 лет, следует из данных консалтинговой компании Frank RG (есть у РБК).

Так, россияне в 2025 году взяли в 2,6 раза меньше таких кредитов. А сумма таких кредитов упала на 36,1%.

О том, почему эти показатели упали - читайте в подписке РБК.

«Тройной удар». Почему рынок POS-кредитов рухнул до минимума за 12 лет
Подписка на РБК
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Читайте РБК в Telegram.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Мария Лозовая Мария Лозовая, София Шошина София Шошина, Юлия Кошкина Юлия Кошкина
кредиты Россия банкиры заемщики потребительское кредитование
Материалы по теме
ВТБ снизил ставки по кредитам наличными
Финансы
Аналитики раскрыли, какой кредит россияне просили в разных городах
Финансы
Россияне в 2025-м взяли минимальный объем кредитов за шесть лет
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
Трамп поблагодарил Алиева и Пашиняна за соблюдение мирного соглашения Политика, 03:51
В новой стратегии нацобороны США назвали Россию «постоянной угрозой» НАТО Политика, 03:40
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 03:20
Как рынок ссуд на покупки рухнул до минимума за 12 лет. Инфографика Финансы, 03:02
В Эрмитаже задержали посетителя, повредившего статую императрицы Общество, 02:48
В Киеве прогремели взрывы Политика, 02:37
Reuters узнал о планах Мексики пересмотреть помощь Кубе из-за угроз США Политика, 02:23
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Военные США сообщили об ударе по судну наркоторговцев в Тихом океане Политика, 02:09
В Мурманской области возбуждено уголовное дело из-за массового блэкаута Общество, 01:57
Белый дом опубликовал фото Трампа с пингвином в Гренландии Политика, 01:50
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Умеров подтвердил продолжение переговоров России, США и Украины 24 января Политика, 01:11
Умерла актриса из «Моей прекрасной няни» Елена Торшина Общество, 00:48
Две европейских авиакомпании приостановили рейсы на Ближний Восток Бизнес, 00:38