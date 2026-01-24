Как рынок ссуд на покупки рухнул до минимума за 12 лет. Инфографика
Рынок товарного кредитования, когда ссуды и деньги выдаются на приобретение крупной техники и покупки, упал до минимума за 12 лет, следует из данных консалтинговой компании Frank RG (есть у РБК).
Так, россияне в 2025 году взяли в 2,6 раза меньше таких кредитов. А сумма таких кредитов упала на 36,1%.
О том, почему эти показатели упали - читайте в подписке РБК.
Читайте РБК в Telegram.
Следите в MAX за переговорами России, США и Украины
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»