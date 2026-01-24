 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Три человека погибли и двое пострадали в ДТП в Приморье

При столкновении двух иномарок в районе поселка Шкотово в Приморском крае погибли три человека. Одну из пассажирок и ее несовершеннолетнюю дочь госпитализировали, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Авария произошла вечером 23 января на трассе «Находка-Угловое». По данным прокуратуры Приморского края, столкнулись два автомобиля — Mazda Demio и Toyota Yaris. Судя по фотографиям с места ДТП, у иномарок разбиты капоты, выбиты лобовые стекла, а один из автомобилей вылетел на металлическое ограждение.

В столичном дептрансе рассказали, как камеры влияют на количество ДТП
Общество
Фото:Александр Казаков / ТАСС

В результате ДТП погиб водитель иномарки Mazda Demio, а также водитель и пассажир автомобиля Toyota Yaris. Еще двое пассажиров Toyota Yaris — женщина 1981 года рождения и ее дочь 2012 года рождения — пострадали. Их госпитализировали в Артемовскую городскую больницу № 1.

В пресс-службе минздрава уточнили, что женщина после операции находится в тяжелом состоянии в реанимации. «В данный момент пациентка в сознании и подключена к аппарату ИВЛ», — говорится в сообщении.

Также прооперировали девочку. Ее состояние оценивается как стабильное. Она находится под наблюдением врачей в травматологическом отделении.

Авторы
Теги
Анастасия Карева
ДТП Приморский край погибшие пострадавшие состояние
