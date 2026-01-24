Трамп поблагодарил Алиева и Пашиняна за соблюдение мирного соглашения

Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна за соблюдение мирного соглашения, которое было подписано в августе 2025 года. Пост американский лидер опубликовал в социальной сети Truth Social.

«Это была жестокая война, одна из восьми, которые я завершил, но теперь у нас есть процветание и мир», — написал республиканец.

Трамп заявил, что в феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс посетит с рабочим визитом Азербайджан и Армению. По словам американского лидера, визит Вэнса позволит закрепить «мирные инициативы» и продвинет «путь Трампа к международному миру».

Для Армении, по словам республиканца, администрация США готовит «прекрасное соглашение» о ядерном сотрудничестве. В отношении Азербайджана Трамп заявил об укреплении стратегического партнерства и начале поставок американского оборонного оборудования, включая бронежилеты и лодки.

8 августа 2025 года в Белом доме прошли переговоры президента США Дональда Трампа с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По итогам этой встречи главы государств подписали трехстороннюю декларацию об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном.

До переговоров США и Армения подписали эксклюзивное соглашение о так называемом Зангезурском коридоре, на создании которого настаивал Азербайджан: он передается США на 99 лет и будет называться «маршрутом Трампа ради международного мира и процветания».

Баку добивался от Еревана согласия, чтобы через Сюникскую область Армении прошел так называемый Зангезурский коридор длиной около 40 км, который должен соединить Западный Азербайджан с его эксклавом, Нахичеванской автономной республикой. В 2021 году Алиев заявлял, что коридор будет создан вне зависимости от того, хочет того Ереван или нет; в этом его поддерживает Турция. В Ереване опасались, что Зангезурский коридор отрежет Армению от границы с Ираном и что Баку со временем установит контроль над Сюникской областью. Азербайджан требовал, чтобы на этой дороге не действовал таможенный контроль, Ереван расценивал это как нарушение суверенитета и отвергал.

В середине января 2026 года Алиев заявил, что отношения Азербайджана и Армении переходят в стадию сотрудничества. Он отметил, что Азербайджан снял все ограничения на грузоперевозки в Армению и начал поставлять в страну критически важные товары.