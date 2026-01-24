 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Конфликт Армении и Азербайджана⁠,
0

Трамп поблагодарил Алиева и Пашиняна за соблюдение мирного соглашения

Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана

Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна за соблюдение мирного соглашения, которое было подписано в августе 2025 года. Пост американский лидер опубликовал в социальной сети Truth Social.

«Это была жестокая война, одна из восьми, которые я завершил, но теперь у нас есть процветание и мир», — написал республиканец.

Трамп заявил, что в феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс посетит с рабочим визитом Азербайджан и Армению. По словам американского лидера, визит Вэнса позволит закрепить «мирные инициативы» и продвинет «путь Трампа к международному миру».

Для Армении, по словам республиканца, администрация США готовит «прекрасное соглашение» о ядерном сотрудничестве. В отношении Азербайджана Трамп заявил об укреплении стратегического партнерства и начале поставок американского оборонного оборудования, включая бронежилеты и лодки.

Армения и США договорились усиливать связи в оборонной сфере
Политика
Сурен Папикян встретился в Пентагоне с заместителем министра обороны США по политическим вопросам Элбриджем Колби, 16 октября 2025 года

8 августа 2025 года в Белом доме прошли переговоры президента США Дональда Трампа с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По итогам этой встречи главы государств подписали трехстороннюю декларацию об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном.

До переговоров США и Армения подписали эксклюзивное соглашение о так называемом Зангезурском коридоре, на создании которого настаивал Азербайджан: он передается США на 99 лет и будет называться «маршрутом Трампа ради международного мира и процветания».

Баку добивался от Еревана согласия, чтобы через Сюникскую область Армении прошел так называемый Зангезурский коридор длиной около 40 км, который должен соединить Западный Азербайджан с его эксклавом, Нахичеванской автономной республикой. В 2021 году Алиев заявлял, что коридор будет создан вне зависимости от того, хочет того Ереван или нет; в этом его поддерживает Турция. В Ереване опасались, что Зангезурский коридор отрежет Армению от границы с Ираном и что Баку со временем установит контроль над Сюникской областью. Азербайджан требовал, чтобы на этой дороге не действовал таможенный контроль, Ереван расценивал это как нарушение суверенитета и отвергал.

В середине января 2026 года Алиев заявил, что отношения Азербайджана и Армении переходят в стадию сотрудничества. Он отметил, что Азербайджан снял все ограничения на грузоперевозки в Армению и начал поставлять в страну критически важные товары.

Читайте РБК в Telegram.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Карева
Дональд Трамп Ильхам Алиев Никол Пашинян Азербайджан Армения мирное соглашение
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Ильхам Алиев фото
Ильхам Алиев
политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
Никол Пашинян фото
Никол Пашинян
политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
Материалы по теме
Армения опровергла согласие изменить Конституцию в рамках договора с Баку
Политика
Армения и Азербайджан согласовали отказ от территориальных претензий
Политика
Алиев в Давосе заявил о надеждах на новый нефтяной бум в Азербайджане
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
Трамп поблагодарил Алиева и Пашиняна за соблюдение мирного соглашения Политика, 03:51
В новой стратегии нацобороны США назвали Россию «постоянной угрозой» НАТО Политика, 03:40
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 03:20
Как рынок ссуд на покупки рухнул до минимума за 12 лет. Инфографика Финансы, 03:02
В Эрмитаже задержали посетителя, повредившего статую императрицы Общество, 02:48
В Киеве прогремели взрывы Политика, 02:37
Reuters узнал о планах Мексики пересмотреть помощь Кубе из-за угроз США Политика, 02:23
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Военные США сообщили об ударе по судну наркоторговцев в Тихом океане Политика, 02:09
В Мурманской области возбуждено уголовное дело из-за массового блэкаута Общество, 01:57
Белый дом опубликовал фото Трампа с пингвином в Гренландии Политика, 01:50
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Умеров подтвердил продолжение переговоров России, США и Украины 24 января Политика, 01:11
Умерла актриса из «Моей прекрасной няни» Елена Торшина Общество, 00:48
Две европейских авиакомпании приостановили рейсы на Ближний Восток Бизнес, 00:38