В новой стратегии нацобороны США назвали Россию «постоянной угрозой» НАТО
Россия остается «постоянной, но управляемой угрозой для восточных членов НАТО», говорится в новой стратегии национальной безопасности США.
Пентагон указал, что Россия «обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом», но добавил, что союзники по НАТО превосходят Россию «по скрытому военному потенциалу».
Ранее в декабре США обновили Стратегию национальной безопасности — впервые за второй президентский срок Дональда Трампа.
Москва сочла позитивным изменением новую стратегию нацбезопасности США, в которой, в отличие от предыдущих, Россия не названа «противником» Соединенных Штатов.
Материал дополняется
