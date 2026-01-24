В новой стратегии нацобороны США назвали Россию «постоянной угрозой» НАТО

Фото: Alex Wong/Getty Images

Россия остается «постоянной, но управляемой угрозой для восточных членов НАТО», говорится в новой стратегии национальной безопасности США.

Пентагон указал, что Россия «обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом», но добавил, что союзники по НАТО превосходят Россию «по скрытому военному потенциалу».

Ранее в декабре США обновили Стратегию национальной безопасности — впервые за второй президентский срок Дональда Трампа.

Москва сочла позитивным изменением новую стратегию нацбезопасности США, в которой, в отличие от предыдущих, Россия не названа «противником» Соединенных Штатов.

Материал дополняется