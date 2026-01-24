Премьер Италии попросила Трампа «пересмотреть конфигурацию» Совета мира

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони попросила американского президента Дональда Трампа пересмотреть формат «Совета мира» по восстановлению и управлению сектором Газа. Она заявила об этом на межправительственном саммите с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, слова Мелони передает ANSA.

О создании «Совета мира» в секторе Газа президент США Дональд Трамп объявил 16 января 2026 года. Учреждение этой организации входило в мирный план американского лидера для Газы наряду с размещением международных сил. Цель совета как международной организации — содействие стабильности, обеспечение мира и восстановление «надежного и законного» управления в регионах, где произошли конфликты или есть риск их возникновения.

Трамп пригласил войти в «Совет мира» по Газе в том числе российского коллегу Владимира Путина. Тот заявил, что получил личное обращение главы США с приглашением, и поблагодарил главу Белого дома.

