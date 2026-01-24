 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Премьер Италии попросила Трампа «пересмотреть конфигурацию» Совета мира

Мелони попросила Трампа изменить формат Совета мира по Газе

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони попросила американского президента Дональда Трампа пересмотреть формат «Совета мира» по восстановлению и управлению сектором Газа. Она заявила об этом на межправительственном саммите с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, слова Мелони передает ANSA.

О создании «Совета мира» в секторе Газа президент США Дональд Трамп объявил 16 января 2026 года. Учреждение этой организации входило в мирный план американского лидера для Газы наряду с размещением международных сил. Цель совета как международной организации — содействие стабильности, обеспечение мира и восстановление «надежного и законного» управления в регионах, где произошли конфликты или есть риск их возникновения.

Трамп пригласил войти в «Совет мира» по Газе в том числе российского коллегу Владимира Путина. Тот заявил, что получил личное обращение главы США с приглашением, и поблагодарил главу Белого дома.

Материал дополняется

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Джорджа Мелони Совет мира сектор Газа Дональд Трамп
