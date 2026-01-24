В Эрмитаже задержали посетителя, повредившего статую императрицы
Сотрудники службы безопасности Государственного Эрмитажа совместно с сотрудниками Росгвардии задержали посетителя, который сломал палец у портретной статуи императрицы Александры Федоровны, сообщает пресс-служба музея.
Инцидент произошел вечером 23 января в Зимнем дворце. Во время обхода сотрудница Эрмитажа обнаружила повреждение на портретной статуе императрицы Александры Фёдоровны, которая находится на Октябрьской лестнице.
Сотрудники службы безопасности с помощью камер видеонаблюдения нашли злоумышленника. Выяснилось, что нарушитель еще не успел покинуть музей, благодаря чему его удалось задержать по горячим следам. По информации петербургского издания «Фонтанка», злоумышленником оказался 46-летний житель Новороссийска.
В пресс-службе музея уточнили, что серьезного ущерба скульптуре удалось избежать: отломанный фрагмент не принадлежал оригинальной статуе 1840 года, а являлся реставрационным восполнением, созданным в 2020 году.
Портретная статуя императрицы Александры Федоровны была выполнена по заказу императора Николая I скульптором Дмитрием Савельевым (по оригиналу прусского скульптора Карла Вихмана). В годы Великой Отечественной войны скульптура серьезно пострадала: на ее поверхности появились выбоины, были утрачены пальцы рук и медальон. Масштабная реставрация скульптуры завершилась в 2020 году, тогда специалисты восстановили утраченные детали.
