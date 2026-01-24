Энергетическую ситуацию на Украине назвали «близкой к катастрофе»

Энергетическая ситуация на Украине «близка к гуманитарной катастрофе», пишет Reuters со ссылкой на главу украинского холдинга ДТЭК Максима Тимченко.

Руководитель компании подчеркнул, что любое будущее мирное соглашение между Москвой и Киевом должно включать прекращение атак на энергетическую инфраструктуру.

Ранее о том, что в Киеве сложилась катастрофическая ситуация в сфере энергетики, заявил корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, находящийся в украинской столице. По его словам, отопления почти нет, наблюдаются перебои с электричеством и водой.

