Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Киеве прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине

В Киеве раздались взрывы, пишут ТСН, «Суспiльне» и «Новини.Live». Киевская городская военная администрация (КМВА) также сообщила, что силы противовоздушной обороны (ПВО) работают в украинской столице.

Жителей призвали оставаться в укрытиях до официального сигнала об отмене тревоги. Она действует в городе около 2,5 часов.

Начальник Харьковской областной государственной администрации (ОДА) Олег Синегубов также сообщил о взрывах в Харькове и пожаре.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Материал дополняется

Дарья Лебедева Дарья Лебедева
взрывы Киев Украина
