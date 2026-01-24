В Киеве прогремели взрывы
В Киеве раздались взрывы, пишут ТСН, «Суспiльне» и «Новини.Live». Киевская городская военная администрация (КМВА) также сообщила, что силы противовоздушной обороны (ПВО) работают в украинской столице.
Жителей призвали оставаться в укрытиях до официального сигнала об отмене тревоги. Она действует в городе около 2,5 часов.
Начальник Харьковской областной государственной администрации (ОДА) Олег Синегубов также сообщил о взрывах в Харькове и пожаре.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Материал дополняется
