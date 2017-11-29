Михальченко разгерметизировался

Владелец холдинга «Форум» частично признал вину в контрабанде алкоголя

Миллиардер и владелец ГК «Форум» Дмитрий Михальченко частично признал вину по делу о контрабанде элитного алкоголя под видом строительного герметика

Дмитрий Михальченко (Фото: Геннадий Гуляев / «Коммерсантъ»)

Басманный суд Москвы начал рассматривать по существу уголовное дело владельца холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко, передает корреспондент РБК.

Бизнесмен, состояние которого оценивалось в 18 млрд руб., вместе с партнерами Борисом Коревским, Алексеем Мищенко и Ильей Пичко обвиняется в контрабанде 4,5 тыс. бутылок элитного алкоголя под видом строительного герметика, зачитала гособвинитель Вера Пашковская.

«Я признаю вину частично и настаиваю, что не создавал никакую организованную группу. Я все это время сотрудничал со следствием. Кроме того, я добровольно в полном объеме возместил ущерб в размере 18 млн руб. [от занижения таможенных платежей]», — заявил Михальченко. Мищенко также признал вину частично, Пичко — полностью. Коревский кратко заявил, что не признает вину.

Текила и кальвадос под видом герметика

В 2014 году Михальченко начал скупать алкоголь из разных стран Европы «для сбыта и личного потребления», заявила прокурор. Поскольку одной из целей Михальченко было личное обогащение, он старался занизить таможенные платежи.

К выполнению своего умысла Михальченко привлек подчиненных из «Форума». Его советник Мищенко как «знаток и ценитель вина» непосредственно закупал вина и крепкие напитки во Франции, Италии и Великобритании. А заместитель Михальченко Коревский, который ранее был высокопоставленным офицером МВД (работал замначальника петербургского управления экономической безопасности), искал транспортные компании, согласные на нелегальную перевозку, и обеспечивал безопасность. Создавая преступную группу, Михальченко использовал «авторитет, высокое социальное положение и связи с органами государственной власти», — читала Пашковская.

Закупленный оптом алкоголь аккумулировался в порту Гамбурга. Обозначая товар в декларации как силиконовый строительный герметик, подсудимые доставляли его по морю в порт «Усть-Луга». Этот терминал не предназначен для выгрузки алкоголя, уточнила гособвинитель.

Для перевозки продукции через границу Михальченко хотел привлечь группу компаний ULS Global Игоря Хавронова (он был арестован в апреле 2017 года по другому делу), а также брокера Дмитрия Пушилина (по данным «СПАРК-Интерфакса», является совладельцем 12 компаний). Но те отказались.

Тогда Михальченко вовлек в группу управляющего директора компании «Контрейл логистик Северо-Запад» Анатолия Киндзерского. Его структура не была уполномоченным экономическим оператором, поэтому в качестве номинального декларанта группа использовала Юго-Восточную торговую компанию Ильи Пичко. Предоставив для этого подложные документы, Пичко стал пособником контрабандистов, полагает гособвинение.

В марте 2016 года контейнеры-рефрижераторы с ввезенным Михальченко «герметиком» были задержаны сотрудниками ФСБ. В двух контейнерах нашлось около 4,5 тыс. бутылок с вином, игристым вином, коньяком, ликером, текилой, ромом, джином, кальвадосом и другими напитками. Их общая рыночная стоимость составила порядка 61,7 млн руб., заявила Пашковская.

Коревскому помимо контрабанды вменяется мошенничество. Согласно обвинению, он вымогал у Киндзерского $40 тыс. якобы на взятки для силовиков, тогда как в действительности платить сотрудникам правоохранительных органов тот не собирался.

Преследование Михальченко

Михальченко был задержан и арестован в марте 2016 года. Следственные действия по его делу велись по всей Европе, рассказывал представитель СКР Сергей Новиков: правоохранительные органы обращались к властям Великобритании, Италии, Германии, Нидерландов с просьбой оказать правовую помощь.

Обвинительное заключение по делу было утверждено еще в августе, однако суд начал рассматривать его лишь спустя три месяца. Все это время Генпрокуратура и Верховный суд решали вопрос о подсудности дела Михальченко. Согласно материалам дела, преступление он совершил на территории Кингисеппского района Ленинградской области, однако рассматривать дело в Кингисеппском горсуде, по мнению замгенпрокурора Владимира Малиновского, было невозможно из-за влияния Михальченко и его связей с местными силовиками. Так, узнав об угрозе преследования, бизнесмен пытался обращаться за помощью к начальнику УФСБ по Санкт-Петербургу Александру Родионову, его заместителю Николаю Сараеву, бывшему главе управления «К» ФСБ России Виктору Воронину и начальнику Северо-Западного таможенного управления Александру Гетману, следовало из протоколов их допросов.

В итоге Верховный суд по ходатайству Генпрокуратуры согласился передать дело в Басманный суд Москвы.

Ранее по этому делу в особом порядке был осужден предприниматель Анатолий Киндзерский, признавший вину и давший показания на бывших партнеров. Он получил пять лет условно и должен выплатить штраф в размере 1,6 млн руб.; по основному делу Киндзерский признан потерпевшим. Приговор ему в августе вынес Кингисеппский горсуд.

Монастыри и «Ново-Огарево»

Михальченко — один из самых влиятельных предпринимателей Санкт-Петербурга, и его преследование сказалось на карьере нескольких высокопоставленных силовиков, рассказывали РБК два собеседника, близких к руководству ФСБ. Сам бизнесмен связывал свое преследование с борьбой за контроль над портом Бронка в Финском заливе.

Бизнесмену принадлежит группа «Форум». Входящие в нее структуры упоминаются в деле о хищении 164 млн руб. при реставрации объектов по заказу Минкультуры, в их числе — Новодевичий и Ивановский монастыри в Москве. Обвиняемым по нему проходил, в частности, бывший замминистра культуры Григорий Пирумов. В октябре суд приговорил его к полутора годам колонии и отпустил в зале суда, поскольку этот срок Пирумов уже отбыл под арестом.

Также с бизнесом Михальченко связано дело ​о хищениях 227,5 млн руб. на строительстве в резиденции главы государства в «Ново-Огарево». В обоих случаях к работам привлекались структуры из группы компаний «Балтстрой», входящей в «Форум».