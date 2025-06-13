Что известно о ядерной программе Ирана
Содержание:
- Что такое ядерная программа Ирана
- История развития ядерной программы Ирана
- Конфликт вокруг ядерной программы Ирана
- Соглашение 2015 года и его последствия
- Современное состояние иранской ядерной программы
- Основные ядерные объекты и инфраструктура Ирана
- Есть ли у Ирана ядерное оружие и сколько
- Противодействие иранской ядерной программе
Что такое ядерная программа Ирана
Ядерная программа Ирана — это совокупность более чем из двух десятков научно-исследовательских и производственных объектов в области ядерной энергетики в Иране. Существует с 1950-х годов. Иран настаивает, что развивает свою программу исключительно в мирных целях, в то же время ряд стран с начала 2000-х годов подозревают Иран в наличии у программы военной компоненты с конечной целью создания ядерного оружия.
С 2006-го в отношении страны вводились санкции за обогащение урана. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) относит Иран к «пороговым государствам», то есть таким, которые вплотную приблизились к созданию оружейного урана. По данным МАГАТЭ, Иран накапливает запасы урана с обогащением 60% и разрабатывает металлический уран, тем самым сокращая время до изготовления ядерного оружия. По последним оценкам организации, запасов обогащенного урана достаточно для создания шести атомных бомб.
История развития ядерной программы Ирана
Иранская ядерная программа ведет историю с 1950-х годов. Идею развития в стране атомной энергетики активно продвигал шах Мохаммед Реза Пехлеви (1941–1979). Первоначально она развивалась в рамках программы президента США Дуайта Эйзенхауэра «Атомы для мира». Соглашение о сотрудничестве с США было подписано в марте 1957 года. Дополнительным стимулом к развитию атомной энергетики стал перевод в 1959 году в Тегеран из Багдада ядерного учебного центра Организации центрального договора — «Ближневосточного НАТО», который разместился в здании факультета естественных наук Тегеранского университета в качестве отдельного института.
В 1967 году Тегеранский университет получил от США первый учебный реактор мощностью 5 МВт производства GA Technologies, который производил радиоактивные изотопы в медицинских целях. К нему было поставлено 5,54 кг обогащенного до 93% урана в качестве топлива и 112 г плутония для исследований. В марте 1969 года американо-иранская программа была продлена на десять лет.
В мае 1958 года Иран ратифицировал устав МАГАТЭ, в 1963-м подписал и ратифицировал Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. В 1968 году Тегеран подписал, а в 1970-м ратифицировал Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а в мае 1974-го подписал всеобъемлющее соглашение о гарантиях МАГАТЭ.
На сегодня у агентства действуют соглашения со 178 странами. У этих соглашений есть дополнительные протоколы, которые расширяют полномочия экспертов МАГАТЭ и приспосабливают их к тому, чтобы не только проверять заявленные объекты, но и обнаруживать материалы, о которых проверяемая страна не сообщала.
В 1974 году шах Мохаммед Реза Пехлеви анонсировал план развития ядерной энергетики, который предусматривал строительство в течение 20 лет около 22 реакторов общей мощностью 23 ГВт, а также создание технологии полного ядерного топливного цикла. К ее реализации привлекались технологии и специалисты из ФРГ и Франции, была налажена подготовка специалистов в вузах западных стран. В 1974 году при участии Франции в городе Исфахан началось строительство ядерного центра, была создана Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), которую возглавил ученый-ядерщик Акбар Этемад. Предполагалось, что шесть-восемь реакторов Иран получит из США, четыре — от Западной Германии и восемь — от Франции. Программы ОАЭИ получали приоритетное финансирование из бюджета, а сама организация напрямую подчинялась шаху.
В середине 1970-х годов с участием западногерманской Kraftwerk началось строительство двух водо-водяных реакторов мощностью 1196 МВт на побережье Персидского залива возле города Бушер — они должны были быть готовы в течение 1980–1981 годов. В 1974-м также было достигнуто соглашение с французской Framatome о строительстве двух реакторов мощностью 950 МВт в Ахвазе (на берегу Каруна), которые должны были запуститься в течение 1983–1984 годов.
В 1979 году после свержения шахского режима и победы в стране Исламской революции ядерная программа была остановлена, а работы над объектами заморожены (к тому моменту первый из реакторов в Бушере был готов на 85%). Программа постепенно возобновилась в середине — второй половине 1980-х годов на базе предыдущих наработок и с помощью оборудования и материалов, полученных предположительно из КНР и Пакистана. В частности, важную роль сыграла нелегальная сеть, созданная руководителем пакистанской ядерной программы физиком-ядерщиком Абдул Кадыр Ханом. В 1992-м Иран договорился с Россией о завершении строительства реактора в Бушере. К началу 2000-х годов страна значительно продвинулась в работах над ядерным топливным циклом, в частности в технологиях центрифужного обогащения и производства металлического урана.
Конфликт вокруг ядерной программы Ирана
В 1992–1993 годах США и Израиль впервые обвинили Иран в наличии у него военной ядерной программы, однако инспекции МАГАТЭ не выявили тогда никаких нарушений. В августе 2002 года базирующийся в Ираке оппозиционный «Национальный совет сопротивления Ирана» сообщил о строительстве двух не задекларированных перед МАГАТЭ секретных ядерных объектов — это уранообогатительный завод в Натанзе и предприятие по производству тяжелой воды в Араке, где также проектировался тяжеловодный исследовательский реактор IR-40, подходящий для производства оружейного плутония. Позднее их связали с засекреченным иранским проектом «Амад» по разработке и испытанию ядерной боеголовки для баллистической ракеты. В феврале 2003 года эксперты МАГАТЭ посетили эти объекты и нашли там признаки обогащения урана, а также признаки другой незадекларированной деятельности. Вскоре Иран признал, что на протяжении 18 лет занимался центрифужным, а 12 лет — также лазерным обогащением.
В ответ страны «евротройки» — Франция, Великобритания и Германия — вступили в переговоры с иранским руководством с целью урегулирования кризиса до передачи дела в Совбез ООН. В конце 2003 года под международным давлением Иран подписал дополнительный протокол к ДНЯО и объявил о приостановке программы обогащения урана по рекомендациям МАГАТЭ, в ноябре 2004-го представители Ирана подписали в Париже договоренности с «евротройкой» о начале переговорного процесса для заключения «долгосрочного соглашения». Однако после победы на президентских выборах в 2005 году ультраконсервативного политика Махмуда Ахмадинежада Иран возобновил обогащение и производство тяжелой воды.
В 2006 году МАГАТЭ обвинило Иран в отказе от сотрудничества, и СБ ООН ввел в отношении страны первые санкции. В течение 2006–2015 годов ООН приняла несколько резолюций (№ 1696, 1737, 1747, 1803, 1835, 1929, 2224) с требованием прекратить обогащение урана и строительство реактора IR-40 в Араке. Несмотря на это, уже к 2007 году Иран, предположительно, завершил создание полного ядерного топливного цикла.
Соглашение 2015 года и его последствия
В 2013 году Иран возобновил переговоры с западными странами об ограничении ядерной активности в обмен на снятие санкций. В июле 2015 года в Вене Иран и страны Е3/ЕС+3 (Великобритания, Германия, Франция / Евросоюз + Китай, Россия и США) подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), или Иранскую ядерную сделку.
В обмен на отмену международных санкций Тегеран взял на себя обязательство минимум до 2030 года не обогащать уран выше 3,67%, а также сократить за 15 лет объемы обогащенного урана на 98% — до 300 кг. Через шесть дней Совбез ООН единогласно принял резолюцию № 2231, которая закрепила положения СВПД, а также запретила поставлять в Иран тяжелое (до октября 2020-го) и ракетное (до октября 2023-го) вооружение.
В мае 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из сделки и восстановил антииранские санкции. ЕС, Россия и Китай осудили действия США, однако страны ЕС не сумели оперативно разработать меры по противодействию санкциям США ради сохранения сделки. В итоге Тегеран еще год соблюдал свои обязательства, но уже в мае 2019-го заявил об их приостановке и начал в несколько этапов каждые два месяца сокращать свои обязательства.
В декабре 2020 года меджлис (иранский парламент) принял закон, постановивший нарастить обогащение до 20% и выше в случае отказа от снятия санкций в течение двух месяцев. В январе 2021-го Иран приступил к обогащению урана до 20% на предприятии в Фордо, через месяц прекратил соблюдать доппротокол к соглашению о гарантиях МАГАТЭ (это ограничило доступ специалистов агентства к его объектам), а в апреле стал обогащать уран до 60% на заводе в Натанзе. В ноябре 2022 года производство обогащенного до 60% урана стартовало на предприятии в Фордо. В конце января 2023 года специалисты МАГАТЭ обнаружили на этом подземном заводе частицы урана, обогащенные до 83,7%, что близко к оружейному. В том же 2023-м Тегеран отозвал аккредитацию у нескольких экспертов агентства, которые проверяли его ядерные объекты.
Переговоры о возобновлении ядерной сделки
При администрации Джо Байдена предпринимались попытки восстановить соглашение. В апреле 2021 года в Вене стартовали непрямые переговоры с США, «евротройкой», Россией и Китаем, однако они не принесли результатов. После вступления в должность на второй срок в январе 2025-го Дональд Трамп заявил о стремлении заключить новую ядерную сделку. В конце марта он пригрозил Ирану «невиданным» военным ударом и пошлинами, если тот не согласится на сделку в течение двух месяцев. В апреле 2025-го Трамп анонсировал новый этап переговоров с Ираном, они должны состояться в Омане.
Современное состояние иранской ядерной программы
В июне 2024 года глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран достиг уровня обогащения 60%. Через месяц госсекретарь США Энтони Блинкен высказал предположение, что Иран находится в «одной-двух неделях» от прорыва в разработке компонентов для ядерного оружия. В декабре того же года Гросси заявил о том, что Иран ускорил обогащение урана до 60% и может приблизиться к 90%, достаточным для создания ядерного оружия.
Основные ядерные объекты и инфраструктура Ирана
По данным МАГАТЭ, в Иране находится 18 объектов ядерной инфраструктуры под гарантиями агентства и еще девять — незадекларированных. Все они находятся в управлении головной структуры — Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ, глава — Мохаммад Эслами).
Исследовательские и научно-производственные центры (значком «*» отмечены незадекларированные объекты):
- Тегеранский центр ядерных исследований (ТЦЯИ) с учебным реактором (Тегеранский исследовательский реактор, ТИР), многоцелевой лабораторией им. Джабира ибн Хайяна (с 1992-го), установкой для производства радиоизотопов молибдена, йода и ксенона и др.;
- Исфаханский центр ядерных исследований — крупнейший в стране, с тремя небольшими исследовательскими реакторами китайского производства: исследовательским MNSR, легководным подкритическим LWSCR, тяжеловодным нулевой мощности HWZPR. В лабораториях и на предприятиях комплекса работает порядка 3 тыс. специалистов. Там базируются установка по изготовлению пластинчатых твэлов и установка по конверсии урана, где производится гексафторид урана, также действует радиохимический завод и др.;
- исследовательские центры и отделения в Технологическом университете имени Шарифа, Технологическом университете имени Амира Кабира, Ширазском университете и др.;
- ядерный комплекс «Хондаб» (близ одноименного поселения в 75 км к западу от Арака в остане Маркази) — создавался с 1998 года, включает тяжеловодный исследовательский реактор IR-40 мощностью 20 МВт, который должен был заменить морально устаревший ТИР, и установку по производству тяжелой воды максимальной производительностью 16–20 т в год;
- Департамент ядерных исследований в городе Йезд (занимается геологоразведкой и изучением руд с месторождения Сагенд);
- Исследовательский центр атомной энергии в Бонабе (в остане Восточный Азербайджан; создан в 1995 году, занимается прикладными исследованиями в области сельского хозяйства);
- предприятия и цеха по производству центрифуг и деталей к ним в Исфахане и Натанзе (ранее — в Карадже);
- Технологический исследовательский центр в Лавизан-Шияне* — незадекларированный, на северо-востоке Тегерана, создавался в 1990-е годы предположительно на базе действовавшего там физико-исследовательского центра, инспектировался МАГАТЭ в 2004 году.
Добывающая инфраструктура:
- подземный рудник в Сагенде (в пустыне на северо-востоке остана Йезд) — крупнейшее урановое месторождение, его запасы оцениваются в 1,5 млн т руды с концентрацией урана 0,0553%. Разрабатывается с апреля 2013 года, обеспечивает сырьем производственный комплекс в Эрдекане;
- Нарыганский горнопромышленный комплекс (остан Йезд) — уран-молибденовый, разведывался в 1995–2003 годы, проектировался в 2013–2015-е, разрабатывается с февраля 2023 года. Запасы оцениваются в 650 т урана и 4,6 тыс. т молибдена;
- рудник в Гачине (на юге страны возле портового города Бендер-Аббас). Мощность предприятия оценивалась в 21 т урана в год; вероятно, обеспечивал сырьем завод в городе Бендер-Аббас. В 2007 году его запасы оценивались в 100 т. Разрабатывался как минимум с 2004 года, однако в настоящее время не эксплуатируется.
Промежуточная переработка руды:
- завод по производству уранового концентрата в Эрдекане — в 35 км к северу от города Эрдекан, неподалеку от рудника Сагенд. Строительство было одобрено в 1994 году, но пущен только в апреле 2013 года одновременно с рудником в Сагенде. Его мощность оценивается в 50–70 т в год;
- завод в городе Бендер-Аббас, предположительно пущен в 2004 году, получал сырье с рудника в Гачине, эксплуатировался с 2006 года. С 2016-го предположительно не работает;
- установка по конверсии урана в Исфахане, где концентрат (желтый кек) перерабатывается в оксид (UO2) и гексафторид (UF6) урана;
- экспериментальная установка в Варамине* по переработке и измельчению урановой руды и ее конверсии в оксид урана и далее в лабораторных условиях — во фторид (UF4) и гексафторид (UF6) урана. По данным МАГАТЭ, использовалась в 1999–2003 годы, с 2004-го объект перестроен.
Обогатительные мощности:
- Уранообогатительный завод в городе Натанз (в остане Исфахан в центральном Иране) — крупнейший в Иране, включает наземный и подземный комплексы с газовыми центрифугами. Даты проектирования и строительства неизвестны, предположительно он возводился как секретный объект минимум с 2002 года, публично его существование было признано в феврале 2003-го, действует минимум с 2007 года. Подземная часть может размещать до 50 тыс. центрифуг, в настоящее время там установлены 16 тыс., из которых эксплуатируются 13 тыс., которые обогащают уран до 5%. Наземная часть включает несколько сотен центрифуг, где производится обогащение до 60%;
- уранообогатительный завод в Фордо (Форду; остан Кум) — подземный, расположен в горных тоннелях близ города Кум, строился предположительно с 2006 или 2007 года, однако впервые о нем стало известно в сентябре 2009-го. По договору СВПД должен был быть переоборудован в исследовательский центр с не более чем 1044 центрифугами типа IR-1. Включает каскады из порядка 3 тыс. газовых центрифуг, в большинстве — наиболее современных IR-6, закачка газа началась в ноябре 2019 года;
- опытная установка по лазерному обогащению урана по программе AVLIS в Лашкар-Абаде*. Создана предположительно в 2000 году, посещалась экспертами МАГАТЭ в 2003-м. Предположительно демонтирована.
Производство топлива:
- установка по изготовлению пластинчатых твэлов в Исфаханском комплексе. Производит металлический уран обогащением до 20% для исследовательского реактора;
- установка по производству топлива в ТЦЯИ. Предназначена для переработки оксида урана в топливо для исследовательских и промышленных реакторов.
Реакторы и АЭС:
- Тегеранский исследовательский реактор в ТЦЯИ (с 1968 года), его мощность 5 МВт. В конце 1980-х — начале 1990-х годов был переоборудован под использование низкообогащенного урана. С октября 2022-го на замену ему строится реактор IR-10 мощностью 10 МВт, который будет работать на топливе обогащения 20%;
- тяжеловодный исследовательский реактор IR-40 в Хондабе (строился с 2004 года).
- АЭС «Бушер» (близ города Бушер в одноименном остане на берегу Персидского залива). Строилась с середины 1970-х годов западногерманской Kraftwerk, работы были остановлены после 1979-го. В 1992-м Иран договорился с Россией о том, что станция будет достроена при содействии России. За строительство отвечала компания «Атомстройэкспорт» (в структуре «Росатома»). Первый энергоблок мощностью 915 МВт был введен в эксплуатацию в сентябре 2011 года, официально передан Ирану в сентябре 2013-го. С ноября 2019 года при участии России строится второй энергоблок мощностью 974 МВт;
АЭС «Бушер»(Фото: Iran International Photo Agency / Getty Images)
- АЭС «Карун» (в остане Хузестан) — строится с октября 2023 года, мощность не менее 300 МВт;
- АЭС «Сирик» (в остане Хормозган) — строится с февраля 2024-го. Мощность 5 ГВт.
В 2023 году на АЭС в Бушере было выработано 6071 ГВт/ч, что составило 1,7% всего производства электроэнергии в стране. Всего к 2041 году Иран планирует построить пять АЭС мощностью 20 ГВт.
Хранение и утилизация:
- предприятие по хранению и переработке отходов в ТЦЯИ;
- хранилище отходов в Анараке;
- хранилище в Карадже;
- объект в Туркузабаде*.
Есть ли у Ирана ядерное оружие и сколько
В настоящее время у Ирана нет ядерного оружия, однако, по данным МАГАТЭ на декабрь 2024 года, в стране уже есть достаточно обогащенного до 60% материала, который достаточно быстро можно обогатить до уровня, пригодного для производства ядерного оружия (90% и выше). Ранее в ноябре в Главном управлении внешней разведки Франции заявили, что у Ирана может появиться такое оружие «в ближайшие месяцы».
Противодействие иранской ядерной программе
Наибольшую критику иранская ядерная программа вызывает в США, а также в Израиле — эти страны доктринально называют друг друга военно-политическими угрозами.
В 1981 году Израиль смог уничтожить ядерный реактор в Ираке, а в 2007 году нанес авиаудар по ядерному объекту в Сирии. В 2004 году служба внешней разведки Израиля («Моссад») предположительно получила распоряжение не допустить появления у Ирана ядерного оружия. С 2010 года спецслужбы Израиля устраивали диверсии, акции саботажа и кибератаки на иранских объектах и предположительно организовывали покушения на иранских физиков-ядерщиков, в общей сложности в 2010–2020 годы было убито не менее пяти ученых. В частности, в ноябре 2020 года в Тегеране был убит ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде, который считался одним из «отцов иранской ядерной программы».
Многие инциденты были связаны с объектом в Натанзе: в 2009–2010 годы компьютерный вирус Stuxnet предположительно вывел из строя газовые центрифуги. В июле 2020-го на этом заводе прогремел взрыв, сопровождавшийся пожаром, а в апреле 2021-го в результате израильской операции новый взрыв вывел из строя распределительную сеть предприятия и парализовал работу центрифуг. В феврале 2025 года WSJ сообщила о планах Израиля нанести новые удары по ядерным объектам Ирана. В конце мая того же года издание Axios сообщило, что Израиль намерен в ближайшее время нанести удар по ядерным объектам страны, в случае если провалятся переговоры между Вашингтоном и Тегераном.
В ночь на 13 июня самолеты ВВС Израиля нанесли удары по более чем 100 целям на иранской территории. Были задействованы свыше 200 боевых самолетов. Судя по кадрам с места событий, удары были нанесены, в частности, по подземному ядерному центру в Натанзе.
Иранские власти уведомили МАГАТЭ, что уровень радиации на объекте не превышен.
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