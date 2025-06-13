Что известно о ядерной программе Ирана

В ночь на 13 июня Израиль начал наносить удары по Ирану. Целью операции Нетаньяху назвал ядерную инфраструктуру. Среди убитых — не только военные, но и физики-ядерщики. Что известно о ядерной программе Тегерана — в материале РБК

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Что такое ядерная программа Ирана

Ядерная программа Ирана — это совокупность более чем из двух десятков научно-исследовательских и производственных объектов в области ядерной энергетики в Иране. Существует с 1950-х годов. Иран настаивает, что развивает свою программу исключительно в мирных целях, в то же время ряд стран с начала 2000-х годов подозревают Иран в наличии у программы военной компоненты с конечной целью создания ядерного оружия.

С 2006-го в отношении страны вводились санкции за обогащение урана. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) относит Иран к «пороговым государствам», то есть таким, которые вплотную приблизились к созданию оружейного урана. По данным МАГАТЭ, Иран накапливает запасы урана с обогащением 60% и разрабатывает металлический уран, тем самым сокращая время до изготовления ядерного оружия. По последним оценкам организации, запасов обогащенного урана достаточно для создания шести атомных бомб.

История развития ядерной программы Ирана

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Иранская ядерная программа ведет историю с 1950-х годов. Идею развития в стране атомной энергетики активно продвигал шах Мохаммед Реза Пехлеви (1941–1979). Первоначально она развивалась в рамках программы президента США Дуайта Эйзенхауэра «Атомы для мира». Соглашение о сотрудничестве с США было подписано в марте 1957 года. Дополнительным стимулом к развитию атомной энергетики стал перевод в 1959 году в Тегеран из Багдада ядерного учебного центра Организации центрального договора — «Ближневосточного НАТО», который разместился в здании факультета естественных наук Тегеранского университета в качестве отдельного института.

В 1967 году Тегеранский университет получил от США первый учебный реактор мощностью 5 МВт производства GA Technologies, который производил радиоактивные изотопы в медицинских целях. К нему было поставлено 5,54 кг обогащенного до 93% урана в качестве топлива и 112 г плутония для исследований. В марте 1969 года американо-иранская программа была продлена на десять лет.

В мае 1958 года Иран ратифицировал устав МАГАТЭ, в 1963-м подписал и ратифицировал Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. В 1968 году Тегеран подписал, а в 1970-м ратифицировал Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а в мае 1974-го подписал всеобъемлющее соглашение о гарантиях МАГАТЭ.

Гарантии МАГАТЭ — это комплекс мер, на основе которых агентство подтверждает заявление государства об использовании ядерных технологий только в мирных целях. МАГАТЭ собирает и обрабатывает сведения о ядерных технологиях, инспектирует объекты, а результаты проверок включаются в ежегодные отчеты.



На сегодня у агентства действуют соглашения со 178 странами. У этих соглашений есть дополнительные протоколы, которые расширяют полномочия экспертов МАГАТЭ и приспосабливают их к тому, чтобы не только проверять заявленные объекты, но и обнаруживать материалы, о которых проверяемая страна не сообщала.

В 1974 году шах Мохаммед Реза Пехлеви анонсировал план развития ядерной энергетики, который предусматривал строительство в течение 20 лет около 22 реакторов общей мощностью 23 ГВт, а также создание технологии полного ядерного топливного цикла. К ее реализации привлекались технологии и специалисты из ФРГ и Франции, была налажена подготовка специалистов в вузах западных стран. В 1974 году при участии Франции в городе Исфахан началось строительство ядерного центра, была создана Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), которую возглавил ученый-ядерщик Акбар Этемад. Предполагалось, что шесть-восемь реакторов Иран получит из США, четыре — от Западной Германии и восемь — от Франции. Программы ОАЭИ получали приоритетное финансирование из бюджета, а сама организация напрямую подчинялась шаху.

В середине 1970-х годов с участием западногерманской Kraftwerk началось строительство двух водо-водяных реакторов мощностью 1196 МВт на побережье Персидского залива возле города Бушер — они должны были быть готовы в течение 1980–1981 годов. В 1974-м также было достигнуто соглашение с французской Framatome о строительстве двух реакторов мощностью 950 МВт в Ахвазе (на берегу Каруна), которые должны были запуститься в течение 1983–1984 годов.

В 1979 году после свержения шахского режима и победы в стране Исламской революции ядерная программа была остановлена, а работы над объектами заморожены (к тому моменту первый из реакторов в Бушере был готов на 85%). Программа постепенно возобновилась в середине — второй половине 1980-х годов на базе предыдущих наработок и с помощью оборудования и материалов, полученных предположительно из КНР и Пакистана. В частности, важную роль сыграла нелегальная сеть, созданная руководителем пакистанской ядерной программы физиком-ядерщиком Абдул Кадыр Ханом. В 1992-м Иран договорился с Россией о завершении строительства реактора в Бушере. К началу 2000-х годов страна значительно продвинулась в работах над ядерным топливным циклом, в частности в технологиях центрифужного обогащения и производства металлического урана.

Конфликт вокруг ядерной программы Ирана

В 1992–1993 годах США и Израиль впервые обвинили Иран в наличии у него военной ядерной программы, однако инспекции МАГАТЭ не выявили тогда никаких нарушений. В августе 2002 года базирующийся в Ираке оппозиционный «Национальный совет сопротивления Ирана» сообщил о строительстве двух не задекларированных перед МАГАТЭ секретных ядерных объектов — это уранообогатительный завод в Натанзе и предприятие по производству тяжелой воды в Араке, где также проектировался тяжеловодный исследовательский реактор IR-40, подходящий для производства оружейного плутония. Позднее их связали с засекреченным иранским проектом «Амад» по разработке и испытанию ядерной боеголовки для баллистической ракеты. В феврале 2003 года эксперты МАГАТЭ посетили эти объекты и нашли там признаки обогащения урана, а также признаки другой незадекларированной деятельности. Вскоре Иран признал, что на протяжении 18 лет занимался центрифужным, а 12 лет — также лазерным обогащением.

Уранообогатительный завод в Натанзе (Фото: Majid Saeedi / Getty Images)

В ответ страны «евротройки» — Франция, Великобритания и Германия — вступили в переговоры с иранским руководством с целью урегулирования кризиса до передачи дела в Совбез ООН. В конце 2003 года под международным давлением Иран подписал дополнительный протокол к ДНЯО и объявил о приостановке программы обогащения урана по рекомендациям МАГАТЭ, в ноябре 2004-го представители Ирана подписали в Париже договоренности с «евротройкой» о начале переговорного процесса для заключения «долгосрочного соглашения». Однако после победы на президентских выборах в 2005 году ультраконсервативного политика Махмуда Ахмадинежада Иран возобновил обогащение и производство тяжелой воды.

В 2006 году МАГАТЭ обвинило Иран в отказе от сотрудничества, и СБ ООН ввел в отношении страны первые санкции. В течение 2006–2015 годов ООН приняла несколько резолюций (№ 1696, 1737, 1747, 1803, 1835, 1929, 2224) с требованием прекратить обогащение урана и строительство реактора IR-40 в Араке. Несмотря на это, уже к 2007 году Иран, предположительно, завершил создание полного ядерного топливного цикла.

Соглашение 2015 года и его последствия

В 2013 году Иран возобновил переговоры с западными странами об ограничении ядерной активности в обмен на снятие санкций. В июле 2015 года в Вене Иран и страны Е3/ЕС+3 (Великобритания, Германия, Франция / Евросоюз + Китай, Россия и США) подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), или Иранскую ядерную сделку.

В обмен на отмену международных санкций Тегеран взял на себя обязательство минимум до 2030 года не обогащать уран выше 3,67%, а также сократить за 15 лет объемы обогащенного урана на 98% — до 300 кг. Через шесть дней Совбез ООН единогласно принял резолюцию № 2231, которая закрепила положения СВПД, а также запретила поставлять в Иран тяжелое (до октября 2020-го) и ракетное (до октября 2023-го) вооружение.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из сделки и восстановил антииранские санкции. ЕС, Россия и Китай осудили действия США, однако страны ЕС не сумели оперативно разработать меры по противодействию санкциям США ради сохранения сделки. В итоге Тегеран еще год соблюдал свои обязательства, но уже в мае 2019-го заявил об их приостановке и начал в несколько этапов каждые два месяца сокращать свои обязательства.

В декабре 2020 года меджлис (иранский парламент) принял закон, постановивший нарастить обогащение до 20% и выше в случае отказа от снятия санкций в течение двух месяцев. В январе 2021-го Иран приступил к обогащению урана до 20% на предприятии в Фордо, через месяц прекратил соблюдать доппротокол к соглашению о гарантиях МАГАТЭ (это ограничило доступ специалистов агентства к его объектам), а в апреле стал обогащать уран до 60% на заводе в Натанзе. В ноябре 2022 года производство обогащенного до 60% урана стартовало на предприятии в Фордо. В конце января 2023 года специалисты МАГАТЭ обнаружили на этом подземном заводе частицы урана, обогащенные до 83,7%, что близко к оружейному. В том же 2023-м Тегеран отозвал аккредитацию у нескольких экспертов агентства, которые проверяли его ядерные объекты.

Переговоры о возобновлении ядерной сделки

При администрации Джо Байдена предпринимались попытки восстановить соглашение. В апреле 2021 года в Вене стартовали непрямые переговоры с США, «евротройкой», Россией и Китаем, однако они не принесли результатов. После вступления в должность на второй срок в январе 2025-го Дональд Трамп заявил о стремлении заключить новую ядерную сделку. В конце марта он пригрозил Ирану «невиданным» военным ударом и пошлинами, если тот не согласится на сделку в течение двух месяцев. В апреле 2025-го Трамп анонсировал новый этап переговоров с Ираном, они должны состояться в Омане.

Современное состояние иранской ядерной программы

Фото: Majid / Getty Images

В июне 2024 года глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран достиг уровня обогащения 60%. Через месяц госсекретарь США Энтони Блинкен высказал предположение, что Иран находится в «одной-двух неделях» от прорыва в разработке компонентов для ядерного оружия. В декабре того же года Гросси заявил о том, что Иран ускорил обогащение урана до 60% и может приблизиться к 90%, достаточным для создания ядерного оружия.

Основные ядерные объекты и инфраструктура Ирана

По данным МАГАТЭ, в Иране находится 18 объектов ядерной инфраструктуры под гарантиями агентства и еще девять — незадекларированных. Все они находятся в управлении головной структуры — Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ, глава — Мохаммад Эслами).

Исследовательские и научно-производственные центры (значком «*» отмечены незадекларированные объекты):

Тегеранский центр ядерных исследований (ТЦЯИ) с учебным реактором (Тегеранский исследовательский реактор, ТИР), многоцелевой лабораторией им. Джабира ибн Хайяна (с 1992-го), установкой для производства радиоизотопов молибдена, йода и ксенона и др.;

(ТЦЯИ) с учебным реактором (Тегеранский исследовательский реактор, ТИР), многоцелевой лабораторией им. Джабира ибн Хайяна (с 1992-го), установкой для производства радиоизотопов молибдена, йода и ксенона и др.; Исфаханский центр ядерных исследований — крупнейший в стране, с тремя небольшими исследовательскими реакторами китайского производства: исследовательским MNSR, легководным подкритическим LWSCR, тяжеловодным нулевой мощности HWZPR. В лабораториях и на предприятиях комплекса работает порядка 3 тыс. специалистов. Там базируются установка по изготовлению пластинчатых твэлов и установка по конверсии урана, где производится гексафторид урана, также действует радиохимический завод и др.;

— крупнейший в стране, с тремя небольшими исследовательскими реакторами китайского производства: исследовательским MNSR, легководным подкритическим LWSCR, тяжеловодным нулевой мощности HWZPR. В лабораториях и на предприятиях комплекса работает порядка 3 тыс. специалистов. Там базируются установка по изготовлению пластинчатых твэлов и установка по конверсии урана, где производится гексафторид урана, также действует радиохимический завод и др.; исследовательские центры и отделения в Технологическом университете имени Шарифа , Технологическом университете имени Амира Кабира , Ширазском университете и др.;

, , и др.; ядерный комплекс «Хондаб» (близ одноименного поселения в 75 км к западу от Арака в остане Маркази) — создавался с 1998 года, включает тяжеловодный исследовательский реактор IR-40 мощностью 20 МВт, который должен был заменить морально устаревший ТИР, и установку по производству тяжелой воды максимальной производительностью 16–20 т в год;

(близ одноименного поселения в 75 км к западу от Арака в остане Маркази) — создавался с 1998 года, включает тяжеловодный исследовательский реактор IR-40 мощностью 20 МВт, который должен был заменить морально устаревший ТИР, и установку по производству тяжелой воды максимальной производительностью 16–20 т в год; Департамент ядерных исследований в городе Йезд (занимается геологоразведкой и изучением руд с месторождения Сагенд);

(занимается геологоразведкой и изучением руд с месторождения Сагенд); Исследовательский центр атомной энергии в Бонабе (в остане Восточный Азербайджан; создан в 1995 году, занимается прикладными исследованиями в области сельского хозяйства);

(в остане Восточный Азербайджан; создан в 1995 году, занимается прикладными исследованиями в области сельского хозяйства); предприятия и цеха по производству центрифуг и деталей к ним в Исфахане и Натанзе (ранее — в Карадже);

в Исфахане и Натанзе (ранее — в Карадже); Технологический исследовательский центр в Лавизан-Шияне* — незадекларированный, на северо-востоке Тегерана, создавался в 1990-е годы предположительно на базе действовавшего там физико-исследовательского центра, инспектировался МАГАТЭ в 2004 году.

Добывающая инфраструктура:

подземный рудник в Сагенде (в пустыне на северо-востоке остана Йезд) — крупнейшее урановое месторождение, его запасы оцениваются в 1,5 млн т руды с концентрацией урана 0,0553%. Разрабатывается с апреля 2013 года, обеспечивает сырьем производственный комплекс в Эрдекане;

(в пустыне на северо-востоке остана Йезд) — крупнейшее урановое месторождение, его запасы оцениваются в 1,5 млн т руды с концентрацией урана 0,0553%. Разрабатывается с апреля 2013 года, обеспечивает сырьем производственный комплекс в Эрдекане; Нарыганский горнопромышленный комплекс (остан Йезд) — уран-молибденовый, разведывался в 1995–2003 годы, проектировался в 2013–2015-е, разрабатывается с февраля 2023 года. Запасы оцениваются в 650 т урана и 4,6 тыс. т молибдена;

(остан Йезд) — уран-молибденовый, разведывался в 1995–2003 годы, проектировался в 2013–2015-е, разрабатывается с февраля 2023 года. Запасы оцениваются в 650 т урана и 4,6 тыс. т молибдена; рудник в Гачине (на юге страны возле портового города Бендер-Аббас). Мощность предприятия оценивалась в 21 т урана в год; вероятно, обеспечивал сырьем завод в городе Бендер-Аббас. В 2007 году его запасы оценивались в 100 т. Разрабатывался как минимум с 2004 года, однако в настоящее время не эксплуатируется.

Промежуточная переработка руды:

завод по производству уранового концентрата в Эрдекане — в 35 км к северу от города Эрдекан, неподалеку от рудника Сагенд. Строительство было одобрено в 1994 году, но пущен только в апреле 2013 года одновременно с рудником в Сагенде. Его мощность оценивается в 50–70 т в год;

— в 35 км к северу от города Эрдекан, неподалеку от рудника Сагенд. Строительство было одобрено в 1994 году, но пущен только в апреле 2013 года одновременно с рудником в Сагенде. Его мощность оценивается в 50–70 т в год; завод в городе Бендер-Аббас , предположительно пущен в 2004 году, получал сырье с рудника в Гачине, эксплуатировался с 2006 года. С 2016-го предположительно не работает;

, предположительно пущен в 2004 году, получал сырье с рудника в Гачине, эксплуатировался с 2006 года. С 2016-го предположительно не работает; установка по конверсии урана в Исфахане , где концентрат (желтый кек) перерабатывается в оксид (UO2) и гексафторид (UF6) урана;

, где концентрат (желтый кек) перерабатывается в оксид (UO2) и гексафторид (UF6) урана; экспериментальная установка в Варамине* по переработке и измельчению урановой руды и ее конверсии в оксид урана и далее в лабораторных условиях — во фторид (UF4) и гексафторид (UF6) урана. По данным МАГАТЭ, использовалась в 1999–2003 годы, с 2004-го объект перестроен.

Обогатительные мощности:

Уранообогатительный завод в городе Натанз (в остане Исфахан в центральном Иране) — крупнейший в Иране, включает наземный и подземный комплексы с газовыми центрифугами. Даты проектирования и строительства неизвестны, предположительно он возводился как секретный объект минимум с 2002 года, публично его существование было признано в феврале 2003-го, действует минимум с 2007 года. Подземная часть может размещать до 50 тыс. центрифуг, в настоящее время там установлены 16 тыс., из которых эксплуатируются 13 тыс., которые обогащают уран до 5%. Наземная часть включает несколько сотен центрифуг, где производится обогащение до 60%;

(в остане Исфахан в центральном Иране) — крупнейший в Иране, включает наземный и подземный комплексы с газовыми центрифугами. Даты проектирования и строительства неизвестны, предположительно он возводился как секретный объект минимум с 2002 года, публично его существование было признано в феврале 2003-го, действует минимум с 2007 года. Подземная часть может размещать до 50 тыс. центрифуг, в настоящее время там установлены 16 тыс., из которых эксплуатируются 13 тыс., которые обогащают уран до 5%. Наземная часть включает несколько сотен центрифуг, где производится обогащение до 60%; уранообогатительный завод в Фордо (Форду; остан Кум) — подземный, расположен в горных тоннелях близ города Кум, строился предположительно с 2006 или 2007 года, однако впервые о нем стало известно в сентябре 2009-го. По договору СВПД должен был быть переоборудован в исследовательский центр с не более чем 1044 центрифугами типа IR-1. Включает каскады из порядка 3 тыс. газовых центрифуг, в большинстве — наиболее современных IR-6, закачка газа началась в ноябре 2019 года;

(Форду; остан Кум) — подземный, расположен в горных тоннелях близ города Кум, строился предположительно с 2006 или 2007 года, однако впервые о нем стало известно в сентябре 2009-го. По договору СВПД должен был быть переоборудован в исследовательский центр с не более чем 1044 центрифугами типа IR-1. Включает каскады из порядка 3 тыс. газовых центрифуг, в большинстве — наиболее современных IR-6, закачка газа началась в ноябре 2019 года; опытная установка по лазерному обогащению урана по программе AVLIS в Лашкар-Абаде*. Создана предположительно в 2000 году, посещалась экспертами МАГАТЭ в 2003-м. Предположительно демонтирована.

Производство топлива:

установка по изготовлению пластинчатых твэлов в Исфаханском комплексе. Производит металлический уран обогащением до 20% для исследовательского реактора;

в Исфаханском комплексе. Производит металлический уран обогащением до 20% для исследовательского реактора; установка по производству топлива в ТЦЯИ. Предназначена для переработки оксида урана в топливо для исследовательских и промышленных реакторов.

Реакторы и АЭС:

Тегеранский исследовательский реактор в ТЦЯИ (с 1968 года), его мощность 5 МВт. В конце 1980-х — начале 1990-х годов был переоборудован под использование низкообогащенного урана. С октября 2022-го на замену ему строится реактор IR-10 мощностью 10 МВт, который будет работать на топливе обогащения 20%;

в ТЦЯИ (с 1968 года), его мощность 5 МВт. В конце 1980-х — начале 1990-х годов был переоборудован под использование низкообогащенного урана. С октября 2022-го на замену ему строится реактор IR-10 мощностью 10 МВт, который будет работать на топливе обогащения 20%; тяжеловодный исследовательский реактор IR-40 в Хондабе (строился с 2004 года).

(строился с 2004 года). АЭС «Бушер» (близ города Бушер в одноименном остане на берегу Персидского залива). Строилась с середины 1970-х годов западногерманской Kraftwerk, работы были остановлены после 1979-го. В 1992-м Иран договорился с Россией о том, что станция будет достроена при содействии России. За строительство отвечала компания «Атомстройэкспорт» (в структуре «Росатома»). Первый энергоблок мощностью 915 МВт был введен в эксплуатацию в сентябре 2011 года, официально передан Ирану в сентябре 2013-го. С ноября 2019 года при участии России строится второй энергоблок мощностью 974 МВт;

АЭС «Бушер» (Фото: Iran International Photo Agency / Getty Images)

(близ города Бушер в одноименном остане на берегу Персидского залива). Строилась с середины 1970-х годов западногерманской Kraftwerk, работы были остановлены после 1979-го. В 1992-м Иран договорился с Россией о том, что станция будет достроена при содействии России. За строительство отвечала компания «Атомстройэкспорт» (в структуре «Росатома»). Первый энергоблок мощностью 915 МВт был введен в эксплуатацию в сентябре 2011 года, официально передан Ирану в сентябре 2013-го. С ноября 2019 года при участии России строится второй энергоблок мощностью 974 МВт; АЭС «Карун» (в остане Хузестан) — строится с октября 2023 года, мощность не менее 300 МВт;

(в остане Хузестан) — строится с октября 2023 года, мощность не менее 300 МВт; АЭС «Сирик» (в остане Хормозган) — строится с февраля 2024-го. Мощность 5 ГВт.

В 2023 году на АЭС в Бушере было выработано 6071 ГВт/ч, что составило 1,7% всего производства электроэнергии в стране. Всего к 2041 году Иран планирует построить пять АЭС мощностью 20 ГВт.

Хранение и утилизация:

предприятие по хранению и переработке отходов в ТЦЯИ;

хранилище отходов в Анараке;

хранилище в Карадже;

объект в Туркузабаде*.

Есть ли у Ирана ядерное оружие и сколько

В настоящее время у Ирана нет ядерного оружия, однако, по данным МАГАТЭ на декабрь 2024 года, в стране уже есть достаточно обогащенного до 60% материала, который достаточно быстро можно обогатить до уровня, пригодного для производства ядерного оружия (90% и выше). Ранее в ноябре в Главном управлении внешней разведки Франции заявили, что у Ирана может появиться такое оружие «в ближайшие месяцы».

Противодействие иранской ядерной программе

Наибольшую критику иранская ядерная программа вызывает в США, а также в Израиле — эти страны доктринально называют друг друга военно-политическими угрозами.

В 1981 году Израиль смог уничтожить ядерный реактор в Ираке, а в 2007 году нанес авиаудар по ядерному объекту в Сирии. В 2004 году служба внешней разведки Израиля («Моссад») предположительно получила распоряжение не допустить появления у Ирана ядерного оружия. С 2010 года спецслужбы Израиля устраивали диверсии, акции саботажа и кибератаки на иранских объектах и предположительно организовывали покушения на иранских физиков-ядерщиков, в общей сложности в 2010–2020 годы было убито не менее пяти ученых. В частности, в ноябре 2020 года в Тегеране был убит ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде, который считался одним из «отцов иранской ядерной программы».

Многие инциденты были связаны с объектом в Натанзе: в 2009–2010 годы компьютерный вирус Stuxnet предположительно вывел из строя газовые центрифуги. В июле 2020-го на этом заводе прогремел взрыв, сопровождавшийся пожаром, а в апреле 2021-го в результате израильской операции новый взрыв вывел из строя распределительную сеть предприятия и парализовал работу центрифуг. В феврале 2025 года WSJ сообщила о планах Израиля нанести новые удары по ядерным объектам Ирана. В конце мая того же года издание Axios сообщило, что Израиль намерен в ближайшее время нанести удар по ядерным объектам страны, в случае если провалятся переговоры между Вашингтоном и Тегераном.

В ночь на 13 июня самолеты ВВС Израиля нанесли удары по более чем 100 целям на иранской территории. Были задействованы свыше 200 боевых самолетов. Судя по кадрам с места событий, удары были нанесены, в частности, по подземному ядерному центру в Натанзе.

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Иранские власти уведомили МАГАТЭ, что уровень радиации на объекте не превышен.