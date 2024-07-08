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Совет Безопасности ООН: постоянные члены, право вето, голосование

Фото: Michael M. Santiago / Getty Images
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Что такое Совет Безопасности ООН

Совет Безопасности ООН (Совбез ООН) — это один из главных постоянных органов ООН. Он был образован и действует в соответствии с Уставом организации, принятым в 1945 году. Совбез отвечает за поддержание международного мира и безопасности, его решения обязательны для членов ООН. Первое заседание состоялось 17 января 1946 года в Лондоне, с тех пор, за редкими исключениями, они проводятся в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Состав Совбеза ООН

В Совбез ООН входят 15 государств. Пять из них — постоянные члены, остальные — непостоянные, они ежегодно избираются Генеральной Ассамблеей группами по пять стран. Для избрания кандидату нужно набрать не менее двух третей голосов.

Ежегодно в январе членами Совета Безопасности становятся пять новых государств, а еще пять складывают полномочия. Срок действия временных членов — два года.

Главный критерий отбора непостоянных участников — «степень участия члена ООН в поддержании международного мира и безопасности». На практике это часто означает участие в формировании или финансировании военных и полицейских контингентов для миротворческих миссий. Кроме того, непостоянный состав Совбеза должен равномерно представлять все географические регионы мира. Из десяти стран пять представляют Африку и Азию, два — Латинскую Америку и Карибский бассейн, два — Западную Европу и другие государства, одно — Восточную Европу.

Постоянные члены Совета Безопасности ООН

В соответствии с Уставом постоянное членство в Совбезе имеют:

  • Великобритания;
  • Китай;
  • Россия;
  • США;
  • Франция.

Постоянный состав Совета Безопасности ООН определился в ходе переговоров между лидерами США, Великобритании и СССР в 1944–1945 годах и отражает расклад сил в мире на момент окончания Второй мировой войны. Фактически он возложил на «постоянную пятерку» особую роль в послевоенном мироустройстве.

Непостоянные члены Совета Безопасности ООН

В 2023–2025 годах временными членами Совбеза являются следующие страны:

  • Алжир (2024–2025);
  • Гайана (2024–2025);
  • Мальта (2023–2024);
  • Мозамбик (2023–2024);
  • Республика Корея (2024–2025);
  • Словения (2024–2025);
  • Сьерра-Леоне (2024–2025);
  • Швейцария (2023–2024);
  • Эквадор (2023–2024);
  • Япония (2023–2024).

Последние выборы состоялись 6 июня 2024 года. С 1 января 2025 года новыми непостоянными членами станут Греция, Дания, Пакистан, Панама и Сомали (впервые).

По состоянию на 2024 год более 50 государств еще никогда не избирались в Совет Безопасности ООН. Дольше всего членами СБ ООН с 1946 года были Япония (24 года), Бразилия (22 года), Аргентина (18 лет), Индия и Пакистан (по 16 лет).

Кто руководит Совбезом ООН

Председатель СБ ООН избирается на один календарный месяц, очередность определяется алфавитным порядком названий государств на английском языке. Им становится глава делегации страны в СБ. Председатель утверждает предварительную повестку дня (ее готовит генеральный секретарь организации), назначает и открывает заседания, подписывает официальные отчеты заседаний, выступает с официальными заявлениями от имени совета. Председатель не может влиять на порядок голосования по резолюциям, но, по некоторым оценкам, способен оказывать определенное влияние на текущую повестку обсуждений в совете.

Чем занимается Совбез ООН

Главная задача Совбеза ООН — это поддерживать международный мир и безопасность. Совбез уполномочен расследовать споры, которые могут привести к международным конфликтам, предлагать рекомендации по вопросам их урегулирования, учреждать международные трибуналы, принимать юридически обязывающие решения и вводить принудительные меры для их выполнения.

В фокусе СБ — межгосударственные конфликты, гражданские войны, терроризм, контроль за вооружениями, природные катастрофы и другие темы.

Любая страна, в том числе не входящая в ООН, может вынести на обсуждение Совбеза какой-либо вопрос.

В соответствии с Уставом решения (резолюции) Совбеза имеют силу закона и обязательны к исполнению для стран — участниц организации. В случае если страна им не подчиняется, совет может вводить против нее дипломатические и экономические санкции, в крайнем случае — инициировать или санкционировать военные действия против государства-агрессора.

На практике из-за отсутствия единогласия это сделать непросто. СБ лишь дважды удалось согласовать полномасштабное применение силы — в 1950 году во время агрессии КНДР против Республики Корея и в 1990 году после нападения Ирака на Кувейт.

Основным инструментом СБ являются миротворческие миссии и операции. Всего начиная с 1956 года СБ ООН санкционировал свыше 70 миротворческих миссий. В 2024 году работает 11 миссий.

Другой распространенный способ принуждения — это санкции. Начиная с 1966 года, когда механизм был задействован впервые, СБ ООН ввел 31 санкционный режим, по состоянию на 2024 год их действует 14.

Как принимаются решения в Совбезе ООН

Большинство резолюций принимается голосованием по принципу «одна страна — один голос». Правила голосования отличаются в зависимости от содержания вопроса. Если вопрос процедурный (например, о принятии нового члена в ООН), то для принятия резолюции нужно девять голосов любых членов. По всем остальным вопросам тоже требуется девять голосов, но обязательным условием является совпадение голосов всех пяти постоянных членов. Сторона — участница спора права голоса при этом не имеет.

Согласно Уставу организации, постоянные члены СБ обладают правом вето (от лат. veto, «запрещаю»): если один голосует против, то проект резолюции не принимается. В случае если страна не согласна с каким-то отдельным пунктом резолюции, она может воздержаться от голосования — тогда решение может быть принято, если наберет необходимые девять голосов.

В 1950 году резолюция Генассамблеи 377 (V) «Единство в пользу мира» утвердила альтернативный механизм на случай неспособности СБ ООН выполнять свои функции из-за разногласий постоянных членов: она предусматривает возможность созыва чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи для рассмотрения вопроса и принятия решения. Однако за все время действия она использовалась всего 11 раз.

По состоянию на июль 2024 года постоянные члены Совбеза применяли право вето 321 раз. С 1946 по 2024 год больше всего к нему прибегали СССР / Российская Федерация (158), США (92), Великобритания (32), Китай (21) и Франция (18).

Исторические решения Совбеза ООН

За всю историю СБ ООН принял 2741 резолюцию (на июль 2024-го). В годы холодной войны СБ работал неэффективно из-за противоречий США, СССР и Китая. До 1989 года в среднем СБ удавалось принять 15 резолюций в год, затем показатель вырос до 60.

Среди резолюций, оказавших значительное влияние на международные отношения, можно выделить:

  • Резолюции 82–85, принятые в июне—июле 1950 года, одобрили создание многонациональных сил ООН под командованием США, которые остановили продвижение войск КНДР и фактически закрепили раздел Кореи по 38-й параллели.
  • Резолюции 678 (1990) и 686 (1991) санкционировали применение силы против Ирака, оккупировавшего Кувейт.
  • Резолюции 827 и 955 по созданию трибуналов по бывшей Югославии (1993) и Руанде (1994) соответственно стали прецедентами для создания в 1998 году постоянно действующего наднационального органа — Международного уголовного суда.
  • Резолюция 1373, принятая в 2001 году после терактов 11 сентября в США, положила начало глобальной координации стран по борьбе с международным терроризмом, ее принципы легли в основу дальнейших резолюций — 1456 (2003), 1566 (2004) и 2178 (2014).

Как менялся состав Совбеза ООН

Несмотря на то что первые предложения по расширению СБ ООН прозвучали еще в 1955 году, согласовать расширение этого органа удалось лишь однажды. В 1963 году численность совета выросла с 11 до 15 государств за счет непостоянных членов (изначально их было шесть).

Состав постоянных членов тоже в основном остался неизменным за двумя важными исключениями: в 1971 году представительство Китая перешло от Китайской Республики (Тайвань) к Китайской Народной Республике, в 1991 году место СССР заняла Россия.

Почему критикуют Совбез ООН и как его предлагают реформировать

СБ ООН в основном критикуется за низкую репрезентативность и эффективность работы.

На момент создания Совбеза членами ООН была 51 страна мира. В год первого и единственного расширения СБ в организации состояло уже 113 государств, а ныне она насчитывает 193 члена. Таким образом, за 78 лет работы органа его репрезентативность снизилась с 22 до 8%, а состав не отражает возросшей политической, демографической и экономической роли ряда развивающихся стран.

Другая проблема — это наличие блокирующего вето у постоянных членов Совбеза. Многие страны выступают за его отмену или ограничение. С 1989 года Франция и Великобритания не прибегают к вето и призывают добровольно отказываться от него других постоянных членов.

С 1979 года отдельные страны и их группы стали выносить в ООН разные проекты реформ Совбеза. Большинство предлагает увеличить число постоянных и временных членов, в основном за счет развивающихся стран, а также устранить географический дисбаланс. Первой с такой инициативой выступила Индия, однако ее проект не поддержал постоянный состав СБ. Дискуссии возобновились в 1992 году. Ключевые предложения выдвинули несколько объединений.

  • «Группа четырех» (Бразилия, Германия, Индия и Япония) добивается членства в постоянном составе Совбеза и расширения этого органа до 25–26 участников.
  • Африканский союз требует для себя не менее двух постоянных мест в СБ с правом вето и пять — для непостоянных членов.
  • Группа «Объединившиеся ради консенсуса» во главе с Италией и Пакистаном предлагает компромиссную формулу. Вместо расширения постоянного состава СБ она предлагает девять «полупостоянных» мест (с удлиненным сроком членства) для региональных групп с правом немедленного переизбрания, а также дать одно дополнительное место для Восточной Европы и еще одно — для малых и островных государств.
  • Группа «Подотчетность, согласованность и прозрачность» во главе со Швейцарией предлагает реформировать только отдельные процедуры работы СБ ООН, в частности ограничить право вето в случае геноцида и других преступлений против человечности.

В настоящее время большинство стран ООН, включая Россию, поддерживают идею реформы Совбеза. Она прописана в Декларации тысячелетия ООН, принятой Генассамблеей в 2000 году, к ней призывали генеральные секретари организации Кофи Аннан и Антониу Гутерриш . Тем не менее страны пока еще не могут прийти к согласию по конкретной формуле расширения состава и полномочий членов.

Трудности с реформированием СБ ООН связаны с необходимостью преодоления ст. 108 Устава, которая требует одобрения и ратификации поправок двумя третями членов Генеральной Ассамблеи, а затем — аналогичной долей голосов членов СБ ООН, включая всех постоянных участников совета. Поэтому еще в 2002 году генеральный секретарь ООН Кофи Аннан признал, что процесс реформы СБ ООН зашел в тупик.

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Антониу Гутерриш

генсек ООН
30 апреля 1949 года
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