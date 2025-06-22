По каким ядерным объектам Ирана ударили США. Карта

В ночь на 22 июня США атаковали три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан. Где они находятся и что о них известно — в материале РБК

По словам президента США Дональда Трампа, главные иранские объекты по обогащению урана «были целиком и полностью уничтожены». Если Иран не согласится на мирное урегулирование, по стране будут нанесены новые удары, добавил он.

По каким объектам пришлись удары

Исфаханский центр ядерных исследований — крупнейший в стране, с тремя небольшими исследовательскими реакторами китайского производства. В лабораториях и на предприятиях комплекса работают порядка 3 тыс. специалистов. Там базируются установка по изготовлению пластинчатых твэлов (тепловыделяющий элемент — стержни, которые опускают в реактор для контроля над цепной реакцией) и установка по конверсии урана, где производится гексафторид урана, также действует радиохимический завод и другие. Ранее центр неоднократно атаковал Израиль. The New York Times пишет, что там хранится ядерное топливо, близкое к бомбовому. Ранее Израиль атаковал лаборатории на объекте.

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Уранообогатительный завод в городе Натанз — крупнейший в Иране, включает надземный и подземный комплексы с газовыми центрифугами. Его подземная часть может размещать до 50 тыс. центрифуг, в настоящее время там установлены 16 тыс., из которых эксплуатируются 13 тыс., которые обогащают уран до 5%. Надземная часть включает несколько сотен центрифуг, где производится обогащение до 60%. Надземные объекты в Натанзе получили повреждения в первый день израильских атак. По данным МАГАТЭ, электрическая инфраструктура на заводе была разрушена израильскими ударами, и потеря электроэнергии могла также повредить центрифуги на объекте.

Уранообогатительный завод в Фордо — подземный, расположен в горных тоннелях близ города Кум. The New York Times пишет, что только у США есть бомбы, которые могут поразить этот объект. Чтобы достичь объекта, нужно сбросить несколько бомб на одно и то же место.

По договору СВПД должен был быть переоборудован в исследовательский центр не более чем с 1044 центрифугами типа IR-1. Включает каскады из порядка 3 тыс. газовых центрифуг, в большинстве — наиболее современных IR-6, закачка газа началась в ноябре 2019 года.