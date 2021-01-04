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Иран запустил производство обогащенного до 20% урана

Фото: Hamid Foroutan / ISNA / AP
Фото: Hamid Foroutan / ISNA / AP

Иран запустил процесс обогащения урана до уровня 20%, что значительно превышает оговоренный по ядерной сделке 2015 года в 4%, сообщает агентство Mehr. Это произошло за несколько недель до смены президента США.

Как сообщил агентству представитель правительства Ирана Али Рабии, производство запущено на ядерном объекте в Фордо.

2 января Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о намерении довести уровень обогащения урана на ядерном объекте в Фордо до 20%. В декабре 2020 года иранский парламент поддержал законопроект о возможности повышения уровня обогащения урана на территории страны.

По плану Тегерана, Иран ежегодно может производить не менее 120 кг урана с обогащением 20%, для чего задействуют не менее 1000 центрифуг IR-2m. Кроме того, Тегеран запретит любые проверки своих ядерных объектов, предусмотренные соглашением 2015 года. Однако если страны — участницы соглашения по ядерной программе страны начнут соблюдать свои обязательства в течение трех месяцев после утверждения этого закона, иранская администрация должна представить в парламент предложение о взаимных мерах для восстановления полного выполнения своих обязательств.

Иран сообщил ООН о планах по обогащению урана выше согласованного лимита
Политика
Али Акбар Салехи

Материал дополняется.

Автор
Владислав Гордеев
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