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Операция Израиля против Ирана ,  
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На крупнейшем ядерном объекте Ирана произошли взрывы после атаки Израиля

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Операция Израиля против Ирана
Несколько взрывов прозвучало на важнейшем объекте ядерной программы Ирана в Натанзе, передает IRIB. Власти заявили, что сообщений об утечке радиации нет. Израиль объявил об операции против Ирана и ударах по ядерным объектам

На важнейшем объекте ядерной программы Ирана в Натанзе в 4:15 произошло два взрыва, сообщает IRIB. По его данным, после этого было слышно еще несколько похожих на взрывы звуков, утверждается, что это звуки активации систем ПВО.

В настоящее время в этом районе дислоцированы военные и силовые ведомства, а также агентства по оказанию помощи, передает телеканал. Около 5:30 мск он сообщил о новом взрыве на ядерном объекте в Натанзе. Также о новом взрыве пишет Mehr. Иранские СМИ также сообщали о взрывах в Тегеране.

Позже заместитель начальника службы безопасности и правоохранительных органов канцелярии губернатора провинции Исфахан Акбар Салехи подтвердил обе атаки на объект в Натанзе и заявил, что «нет особых проблем, и сообщений о ядерном заражении не поступало»

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтверждал, что одной из целей операции против Ирана стал ядерный объект в Натанзе. Также целями стали иранские физики-ядерщики, заявил он. Начало операции Нетаньяху объясняет наличием у Ирана обогащенного урана, достаточного для производства 9 бомб.

По данным Tasnim и IRNA, погибли глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси и президент Исламского университета Азад Мохаммад Мехди Техранчи. Кроме того, в результате израильской атаки погиб командующий Корпусом стражей иранской революции генерал-майор Хоссейн Салами и еще несколько офицеров КСИР.

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