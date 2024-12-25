Что такое Моссад и чем знаменита секретная разведка Израиля?

Директора Моссада с Биньямином Нетаньяху в 2015 году (Фото: Haim Zach / Government Press Office of Israel)

Что такое Моссад

Моссад (расшифровка — «ха-Мосад ле-Модиин у-ле-Тафкидим Меюхадим», что в переводе с иврита означает «Ведомство разведки и специальных операций») — это служба внешней разведки Израиля, которая неподконтрольна кнессету (парламенту) и напрямую подчиняется премьер-министру. Она имеет гражданскую структуру и не подчиняется ни одному из родов войск, однако требует от кандидатов опыт военной службы. Наряду с «АМАН» (Управление военной разведки) и «Шабак» (Служба внутренней безопасности) является одной из трех основных спецслужб еврейского государства. В ее задачи входит сбор разведывательных данных и физическое уничтожение врагов Израиля.

Символ спецслужбы — семиствольный светильник-менора, элемент герба Израиля. Ее бюджет и численность являются гостайной. Штаб-квартира Моссада расположена в Тель-Авиве.

История возникновения разведки Израиля

С конца XIX века началось массовое переселение евреев в Палестину. Они стремились создать на ее территории собственное государство, что вызывало недовольство со стороны арабского населения. Это привело к появлению военизированных организаций, крупнейшей из которых стала «Хагана» (в переводе с иврита — «защита»). Ее целью была не только охрана еврейских поселений, но и подготовка к возможным конфликтам с арабами и британскими властями, которые в то время имели мандат на управление Палестиной.

Моссад ведет историю с 1936 года, когда в структуре «Хаганы» появилось первое разведывательное подразделение. К 1940 году оно объединило все разведывательные отделы «Хаганы» и получило название «Шерут едиот» («информационная служба», сокращенно — ШАИ). ШАИ собирала сведения об антиеврейской активности среди арабов, коммунистах, занималась контрразведкой и борьбой с радикальными еврейскими движениями, такими как «Лехи».

После того как 14 мая 1948 года Израиль объявил о независимости, «Шерут едиот» была реорганизована по британской модели. Ответственными за военную разведку в новом государстве стали «Шерут модиин» (ныне — АМАН) и подразделение израильского МИДа — «Махлекет а-Мехкар». За внутреннюю безопасность отвечала Общая служба безопасности и контрразведки (ныне — «Шабак»).

13 декабря 1949 года спецслужбы объединили, их возглавил один из создателей ШАИ Реувен Шилоах. Он подчинялся первому премьер-министру Израиля Давиду Бен-Гуриону. Из-за дублирования функций между «Шерут модиин» и «Махлекет а-Мехкар» деятельность разведывательных органов была парализована межведомственными конфликтами. Тогда Бен-Гурион выделил из военной разведки отдельную службу «Ха-Рашут» (ныне — Моссад). Она отвечала за внешнюю разведку и попала в прямое подчинение премьера. «Махлекет а-Мехкар» передали под руководство «Шерут модиин». Таким образом, еврейское государство создало три основных спецслужбы с разными функциями (АМАН, Моссад и «Шабак»), которые образовали разведывательное сообщество во многом по образцу США.

Официальной датой создания Моссада считается 1 апреля 1951 года. Его основным подразделением стало «Ха-Рашут», однако из-за небольшого штата к операциям привлекались сотрудники остальных спецслужб. Первым директором службы внешней разведки Израиля стал Шилоах. С его именем связывают основные принципы организации и работы спецслужб еврейского государства, которые сохранили свою актуальность к 2024 году. Среди них — обеспечение безопасности евреев по всему миру, поддержка связей с дружественными странами и использование современных технологий.

Шилоах стал одним из авторов «периферийной доктрины», которая подразумевает развитие связей с африканскими и азиатскими государствами, расположенными на удалении от Израиля. Он также привлек к сбору разведданных еврейские диаспоры в разных странах и установил контакты с ЦРУ. Из-за проблем со здоровьем Шилоах в 1952-м ушел в отставку.

«Эпоха мемунэ». Период Исера Хареля

С 1952 по 1963 годы Моссад возглавлял подполковник Исер Харель, который до этого руководил отделением ШАИ в Тель-Авиве. Он также стал куратором остальных израильских спецслужб и советником премьера по вопросам обороны и безопасности. Бен-Гурион называл его «мемунэ» (в переводе с иврита — «ответственный»).

Харель значительно нарастил штат, в 1955 году нанял представителей расформированных к тому моменту организаций «Иргун» и «Лехи». В «эпоху мемунэ» появилось первое оперативное подразделение Моссада. Он также добился существенного увеличения финансирования, создал школу для обучения агентов, установил критерии отбора кандидатов и занимался возвращением раскрытых шпионов на родину, которые потом продолжали свою деятельность с новыми документами в других странах.

Директор Моссада считал задачей своего ведомства сокращение преимуществ потенциальных противников Израиля во времени и пространстве. В рамках «периферийной концепции» он установил сотрудничество со спецслужбами Турции и Ирана, которое было направлено против Сирии, Ирака и СССР, начал оказывать материально-техническую и финансовую поддержку иракским курдам.

При Хареле Моссад получил полномочия на проведение диверсионных мероприятий. Он также руководил операцией «Финал» по похищению из Аргентины ответственного за организацию геноцида евреев оберштурмбаннфюрера СС Адольфа Эйхмана. Харель покинул свой пост из-за разногласий с Бен-Гурионом. Они придерживались разных мнений по поводу диверсий против немецких ученых, которых привлек Египет для разработки ракетной программы (операция «Дамокл»).

Реформы Меира Амита

С 1963 по 1968 годы Моссад возглавлял генерал-майор Меир Амит, который ранее был руководителем военной разведки (АМАН). Он структурировал обязанности сотрудников, ввел делегирование полномочий, стратегическое планирование и автоматизацию ряда процессов. Эти реформы способствовали успеху Израиля в Шестидневной войне с Сирией, Египтом, Иорданией, Алжиром и Ираком, так как разведка вовремя получала чувствительную информацию о противниках.

Кроме того, Моссад реализовал операцию «Бриллиант» по угону советского истребителя МиГ-21 из Ирака — на тот момент он являлся одним из новейших боевых машин такого класса в мире. При Амите израильские агенты появились в Сингапуре и Африке, а также взаимодействовали с разведчиками из Индии и Индонезии.

Амит ушел в отставку после скандала с похищением и гибелью во Франции марокканского оппозиционера Мехди Бен Барки (официально Израиль и Марокко находились в состоянии войны). Результатом этой операции стало закрытие резидентуры Моссада в Париже. Французские следователи сочли, что директор внешней разведки Израиля согласился помочь властям Марокко, с которыми сохранял тесные неофициальные контакты, чтобы выманить политика из Женевы для дальнейшей ликвидации.

Моссад с 1970 по 1990 годы

Провозглашение независимости Израиля, его победы в конфликтах с соседними арабскими странами и оккупация арабских территорий привели к появлению радикальных палестинских военизированных движений. Среди них — Организация освобождения Палестины (ООП). Она не признавала права еврейского государства на существование и считалась террористической до 1988 года. Так, подконтрольная ООП группировка «Черный сентябрь» убила 11 членов сборной Израиля и одного полицейского на Олимпийских играх в Мюнхене. В ответ Моссад осуществил операцию «Гнев божий» по ликвидации причастных к атаке боевиков.

Израиль счел угрозой безопасности ядерную программу Ирака. Благодаря собранным разведданным была реализована операция «Опера», которая позволила задержать реализацию программы на несколько лет.

Однако имело место несколько громких провалов израильской разведки. Неожиданным оказалось нападение Сирии и Египта в Судный день 6 октября 1973 года, несмотря на то, что Моссад получал информацию о подготовке арабских государств к новой войне. Тогда еврейскому государству удалось остановить противника, перейти в контрнаступление и сохранить контроль над Синайским полуостровом и Голанскими высотами.

На Кипре (в 1991-м), в Иордании (в 1997-м) и в Швейцарии (в 1998) агентов Моссада разоблачили и арестовали, их операции были сорваны. В ходе одной из них в Аммане (в Иордании) израильские разведчики совершили неудачное покушение на лидера палестинской группировки ХАМАС Халеда Машаля, что привело к кризису в отношениях с королевством и с Канадой (израильские оперативники использовали поддельные канадские паспорта).

В конце этого периода деятельность Моссада разделили на два крыла — первое собирало информацию, второе отвечало за ее обработку.

Моссад в настоящее время

Подразделение сбора информации сменило профиль на организацию акций против исламских фундаменталистов. Моссад сконцентрировал свое внимание на деятельности Ирана и палестинских группировок, в первую очередь — организации ХАМАС и «Палестинского исламского джихада». Агенты Моссада активно внедрялись в круги противников, в частности в поддерживающее палестинских боевиков движение «Хезболла» и иранское подразделение по противодействию Израилю.

Однако израильские спецслужбы не смогли предотвратить атаку ХАМАС 7 октября 2023 года. Тогда боевики вторглись на территорию еврейского государства, убили около 1,2 тыс. израильтян, а еще порядка 250 взяли в заложники. Ответной мерой стала операция «Железные мечи» в секторе Газа, продолжающаяся по сей день. Ее цели — полное уничтожение группировки и освобождение всех заложников. За время ее проведения были ликвидированы два лидера палестинских боевиков — Исмаил Хания и Яхья Синвар, а также руководство ливанской «Хезболлы», в том числе ее генсек Хасан Насралла. ХАМАС освободил около 110 заложников в обмен на сотню заключенных в израильских тюрьмах палестинцев.

Цели и задачи Моссада

Главной целью внешней разведки Израиля является обеспечение безопасности евреев и еврейского государства. Она реализуется с помощью сбора разведданных, тайной дипломатии, создания и поддержки агентурных сетей за рубежом и проведения специальных операций.

Моссад работает над выполнением ряда ключевых задач, среди которых — предотвращение терактов и диверсий в отношении евреев и израильских объектов как внутри страны, так и за границей, эвакуация и репатриация евреев, которым угрожает опасность, своевременное выявление военной угрозы, противодействие ядерным программам враждебных Израилю стран.

Структура Моссада

Моссад возглавляет директор. Он вместе со своими заместителями и административными службами образует директорат. В подчинении последнего находятся от восьми до десяти управлений, каждое из них выполняет определенную функцию. Среди них:

планирование и координация деятельности;

сбор информации об арабских военизированных организациях;

аналитические выводы на основании собранных разведданных;

создание и сохранение контактов с коллегами за рубежом;

анализ обстановки в разных мировых регионах (особое внимание уделяется разработке ядерного оружия);

информационная деятельность;

проведение тайных и специальных операций, в том числе по физической ликвидации противников Израиля;

материально-техническое обеспечение;

бухгалтерия и кадровая политика;

обучение кандидатов и действующих сотрудников.

В Моссаде также есть подразделения, которые занимаются поиском причастных к Холокосту и внешней контрразведкой.

Кадровая политика

Информация о бюджете и численности спецслужбы является гостайной. Вакансии публикуются на сайте Моссада, там также предлагают заполнить анкету для обратной связи.

Отбор кандидатов осуществляется в четыре этапа: телефонное интервью, психологический тест, личная встреча с представителем кадрового управления и проверка службы безопасности. Прошедших все испытания зачисляют в академию Моссада, где преподают действующие разведчики. Студенты получают псевдонимы и легенду, однако трудоустройство возможно лишь при условии успешного прохождения всех испытаний.

К операциям Моссада подключают сайаним — добровольцев из еврейских диаспор из разных стран. Они предоставляют разведчикам имущество и контакты, заочно оказывают иные услуги.

В 2022 году два ключевых поста в спецслужбе заняли женщины (их имена не раскрываются). Директор Моссада Давид Барнеа, комментируя эти назначения, заявил, что «дверь всегда открыта» для мужчин и женщин, а единственное, что имеет значение, — это их пригодность к службе.

Руководители и известные сотрудники разведки

До 1996 года сведения о руководстве Моссада были засекречены. С момента создания спецслужбы ее возглавляли:

один из создателей «Шай» Реувен Шилоах (1951 — 1952);

руководитель отделения ШАИ в Тель-Авиве подполковник Исер Харель (1952 — 1963);

директор АМАН генерал-майор Меир Амит (1963 — 1968);

генерал-майор ЦАХАЛ Цви Замир (1968 — 1974);

генерал-майор ЦАХАЛ Ицхак Хофи (1974 — 1982);

разведчик Нахум Адмони (1982 — 1989);

разведчик Шабтай Шавит (1989 — 1996);

генерал-майор Дани Ятом (1996 — 1998);

разведчик и дипломат Эфраим Халеви (1998 — 2002);

генерал-майор ЦАХАЛ Меир Даган (2002 — 2011);

разведчик Тамир Пардо (2011 — 2016);

разведчик и глава Совета национальной безопасности Израиля (в 2013-2016) Йоси Коэн (2016 — 2021);

разведчик Давид Барнеа (2021 — настоящее время).

Одним из знаменитых разведчиков и национальных героев Израиля стал уроженец Египта Эли Коэн, которому удалось внедриться в высшее политическое руководство Сирии. Агента Моссада разоблачили и публично казнили 18 мая 1965 года.

Самые известные операции Моссада

Операции Моссада обычно не афишируются и осуществляются с целью дестабилизации недружественных режимов или предотвращения угрозы для Израиля. Зачастую широкой публике о них становится известно лишь в случае громких успехов или провалов, либо спустя несколько лет. В то же время деятельность Моссада нередко вызывает критику за использование насильственных и террористических методов (похищения, отравления, убийства, в том числе с использованием взрывчатки) которые приводят к гибели невинных лиц и кризисам в отношениях с другими странами. В частности, в 1973 году оперативники спецслужбы по ошибке застрелили на глазах у беременной супруги марокканского официанта Ахмеда Бучики, которого приняли за одного из организаторов теракта на Олимпийских играх в Мюнхене.

Операция «Финал» — похищение Адольфа Эйхмана

11 мая 1960 года сотрудники Моссада похитили оберштурмбаннфюрера СС Адольфа Эйхмана, известного как «архитектор холокоста», когда он возвращался с работы в Буэнос-Айресе. Его представили израильским пилотом и вывезли в Иерусалим. Аргентина осудила действия еврейского государства. В Израиле Эйхмана судили и казнили. По мотивам этих событий были сняты два фильма — «Операция «Эйхман» Роберта Дж. Спрингстина (1961) и «Операция» «Финал» Криса Вайца (2018).

Операция «Бриллиант»

Агенты Моссада завербовали иракского летчика Мунира Редфу. 15 (по другим данны м — 16-го) августа 1966 года он за 25 минут угнал новейший советский истребитель МиГ-21 на израильскую авиабазу «Хацор». Во время переговоров с летчиком самолет называли «Бриллиант». Редфа получил за угон денежное вознаграждение и израильское гражданство, а его семью вывезли из Ирака. По мотивам этих событий Джон Хэнкок снял телефильм «Краденое небо» (1988).

Операция «Гнев Божий»

В ночь на 5 сентября 1972 года боевики группировки «Черный сентябрь» проникли на территорию олимпийской деревни в Мюнхена, ворвались в дом к спортсменам сборной Израиля, захватили и убили 11 заложников. Жертвой террористов также стал немецкий полицейский.

В Моссаде сформировали специальное подразделение «Заам ха-Эль» («Гнев божий») для поиска и устранения участников и организаторов этой атаки. По итогам 1971 года разведчики ликвидировали 13 из 17 человек. Лидера группировки Абу Айяда убили собственные соратники, еще двое палестинцев избежали покушения. Главу разведки ООП Атефа Бсейсо расстреляли в Париже. В общей сложности операция продлилась более 20 лет.

Эти события описал Уильям А. Грэм в кинокартине «Двадцать один час в Мюнхене» (1976) и канадский писатель и журналист Джордж Джонас в книге «Месть: правдивая история израильской контртеррористической группы» (1984). По последней сняты фильмы «Меч Гедеона» Майкла Андерсона (1986) и «Мюнхен» Стивена Спилберга (2005).

Операция «Моисей»

С 18 ноября 1984 года по 5 января 1985 года сотрудники Моссада при поддержке израильских военнослужащих и содействии ЦРУ и суданской госбезопасности тайно вывезли из Судана порядка 14-18 тыс. эфиопских евреев (фалаша), которые бежали в Судан от гражданской войны и проживали там в лагерях беженцев. Для этого на побережье Красного моря в курортной деревне Арус разведчики организовали работу курортного центра. Туристы и местные власти не догадывались об истинном предназначении этой организации. Про эту операцию Моссада Раду Михэйляну снял фильм «Иди и живи» (2005), а Гидеон Рафф — «Курорт для ныряльщиков на Красном море» (2019).

Ее продолжением стала операция «Соломон» по вывозу из Эфиопии в мае 1991 года 14 325 эфиопских евреев.

Операция «Весна молодости»

В ночь с 9 на 10 апреля 1973 года агенты Моссада провели операцию в Бейруте и Сидоне (Ливан). В ходе нее были ликвидированы двадцать боевиков ООП, среди которых — два высокопоставленных члена ООП и заместитель Ясира Арафата. Их считали причастными к атакам на израильтян в разные годы, в том числе в 1972 году в Мюнхене, поэтому операцию часто считают частью операции «Гнев божий». В ходе рейда Израиль потерял двух военнослужащих. ООН осудила действия еврейского государства. Работу Моссада Стивен Спилберг отразил в эпизоде фильма «Мюнхен» (2005).

Операция «Энтеббе»

4 июля 1976 года спецподразделения израильской армии взяли штурмом аэропорт Энтеббе неподалеку от столицы Уганды Кампалы, где представители НФОП и западногерманской «Революционной ячейки» держали в заложниках 106 евреев и израильтян и членов экипажа самолета авиакомпании Air France. Они были захвачены 27 июня во время дозаправки самолета в аэропорту Афин. Террористов активно поддерживал президент Уганды Иди Амин, который взял аэропорт под охрану.

Операцию «Энтеббе» помогли спланировать за одну неделю агенты Моссада, которые получили схемы и снимки зданий аэропорта, информацию о количестве боевиков и угандийских военнослужащих, расположении истребителей и радарных установок. Израильские самолеты пролетели незамеченными более 4 тыс. км в режиме полного радиомолчания, сам штурм продолжался 1 минуту и 45 секунд. В перестрелке погибли трое заложников (еще одна заложница была позднее убита в госпитале), все семь боевиков, около 40 угандийских солдат и коммандос Йонатан Нетаньяху (брат нынешнего израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Остальных освободили и вернули в Израиль.

По мотивам этой операции были сняты фильмы «Рейд на Энтеббе» Ирвина Кершнера (1977), «Победа в Энтеббе» Марвина Дж. Чомски (1976), «Операция «Йонатан» Менахема Голана (1977) и «Операция «Шаровая молния» Жозе Падильи (2018).

Операция «Опера»

Ирак занялся реализацией ядерной программы, чему способствовала Франция. Несмотря на убеждения Багдада о мирных целях, Израиль счел это угрозой собственной безопасности. Тель-Авив безуспешно попытался отговорить Париж не поставлять реактор. 5 апреля 1979 года во Франции прогремели взрывы. Агенты Моссада уничтожили два энергоблока, подготовленных к передаче Ираку. Тогда Париж построил новый реактор и отправил его Багдаду. Моссад выяснил сроки его заполнения ядерным топливом и передал информацию властям. Еврейское государство приняло решение о проведении военной операции «Опера» и 7 июня 1981 года подвергло бомбардировке реакторный комплекс. В результате он был поврежден и не подлежал восстановлению. Ирак не сбил ни один израильский истребитель. Таким образом реализация ядерной программы была на время парализована. По мотивам этих событий был снят триллер «Патриоты» Эрика Рошана (1994).

Операции против Ирака

Начиная с 1964 года еврейское государство тайно поддерживало курдских сепаратистов в Ираке и в Иране в ходе ирако-иранской войны. Кроме того, агенты Моссада как минимум триджы — в 1970-е, 1992-м и в 1999-м готовили покушение на лидера Ирака Саддама Хусейна, однако эта операция была отменена.

После свержения режима Хусейна спецслужбы Израиля активно вербовали иракских ученых в сфере физики, энергетики и вооружений. Отказавшихся от сотрудничества признавали угрозой безопасности еврейского государства.

Операции против Ирана

В начале 2000-х годов президентом Ирана стал ультраконсервативный политик Махмуд Ахмадинежад, который пообещал уничтожить Израиль и взял курс на реализацию ядерной программы. Противодействие ей стало главной целью агентов Моссада.

С израильскими спецслужбами связывают многочисленные убийства и исчезновения ученых-ядерщиков, похищение архивных документов, кибератаки и диверсии на ядерных объектах Ирана.

Взрыв пейджеров в Ливане

17 и 18 сентября 2024 года у представителей ливанского движения «Хезболла» взорвались пейджеры и другие электронные устройства. Группировка поддержала палестинскую организацию ХАМАС после ее нападения на Израиль и его ответной операции в секторе Газа, а также регулярно обстреливала территорию еврейского государства. Технику перехватили агенты Моссада до поставки в Ливан и начинили взрывчаткой, которую привели к детонации с помощью нагревания аккумуляторов. Погибло свыше 40 человек, еще порядка 4 тыс. пострадали.